'Onderwijs investeerde extra in cyberbeveiliging door ransomware en coronavirus'

Nederlandse onderwijs- en onderzoekinstellingen hebben vorig jaar meer geïnvesteerd in cyberbeveiliging. Het ransomware-incident bij de Universiteit Maastricht en de coronapandemie waren daarvoor aanleidingen. Dat staat in een rapport van SURF.

De grote ransomware-aanval bij Universiteit Maastricht eind 2019 is voor veel onderwijsinstellingen aanleiding geweest om extra 'weerbaarheid verhogende beveiligingsmaatregelen' in te voeren. Instellingen zetten in op meer awareness bij studenten, meerfactorauthenticatie en het gebruik van vpn's. Ook is er meer aandacht voor patchmanagement en back-ups.

Alle universiteiten hebben vorig jaar een audit laten uitvoeren op basis van het SURFaudit Normenkader Informatiebeveiliging HO. Ook hebben sommige instellingen een Security Operations Centre ingericht voor 24/7-monitoring van hun informatiebeveiliging.

SURF schrijft dat in zijn Cyberdreigingsbeeld 2020-2021. Aan de jaarlijkse rapportage over de beveiliging bij onderwijsinstellingen hebben 78 instellingen meegewerkt. 54 daarvan hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Naast het incident in Maastricht, bepaalde de coronapandemie grotendeels de beveiligingsagenda van onderwijsinstellingen, aldus het rapport.

De sector onderwijs en onderzoek is door thuisonderwijs en thuiswerken grotendeels afhankelijk geworden van een klein aantal grote Amerikaanse cloudproviders. Dat is een risico, omdat een storing gevolgen kan hebben voor de continuïteit van het onderwijs. Ook stelt SURF dat het ongeldig verklaren van het Privacy Shield door het Europese Hof van Justitie uiteindelijk kan leiden tot continuïteitsproblemen.

Volgens het rapport is het aantal incidenten toegenomen, vooral phishing is gestegen en daarbij wordt opgemerkt dat criminelen steeds meer moeite doen om zich te verdiepen in de organisatie die zij aanvallen. Het aantal ransomeware-incidenten is niet gestegen ten opzichte van een jaar eerder, maar het gevraagde losgeld is wel gestegen. Ook werken aanvallers steeds vaker samen en worden hun softwaretools geavanceerder.

Nog altijd is de meest voorkomende dreiging voor de onderwijssector 'verkrijging en openbaarmaking van data'. Dat wordt nu steeds vaker gedaan door beroepscriminelen, eerder waren dat vooral medewerkers. SURF stelt dat bewustwording en samenwerking tussen instanties cruciaal is om de dreigingen het hoofd te bieden. Vorig jaar was er al sprake van toenemende samenwerking binnen en buiten de sector. De organisatie waarschuwt dat expertise en middelen voor cyberbeveiliging schaars blijven en dat samenwerking daarom noodzakelijk is.