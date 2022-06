Hogeschool en Universiteit van Amsterdam zijn getroffen door cyberaanval

De Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam zijn getroffen door een cyberaanval. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. De onderwijsinstellingen zeggen dat verschillende systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld.

De UvA en HvA waarschuwen voor de aanval op hun statuspagina's. Daar schrijven de onderwijsinstellingen dat 'onbekende derden zich toegang verschaft hebben tot de ict-omgevingen'. De omvang van de aanval is niet duidelijk en de instellingen willen daar voorlopig nog niets over zeggen. De security operations centres van de scholen ontdekten de aanval en zijn op het moment aan het onderzoeken wat de omvang is en welke systemen er precies zijn getroffen.

De scholen hebben verschillende systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Het is niet bekend welke systemen dat allemaal zijn. De UvA en HvA waarschuwen studenten en werknemers dat die systemen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Het is onbekend of er toegang tot data is geweest.

Eerder deze week werd ook al de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek getroffen door een cyberaanval, waarbij het vermoedelijk om ransomware ging. Ransomwarecriminelen richten zich regelmatig op scholen en wetenschappelijke instituten, zoals vorig jaar toen de Universiteit Maastricht getroffen werd door ransomware en bijna twee ton losgeld betaalde.