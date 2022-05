Tentamens van duizenden UvA-studenten zijn uitgesteld vanwege storing - update

Meer dan zesduizend studenten aan de Universiteit van Amsterdam kunnen momenteel geen online tentamens volgen vanwege een ict-storing. Het gaat niet om een cyberaanval, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend.

Het probleem zit in het loginsysteem voor studenten. Die kunnen daarom geen online tentamens doen. Dinsdagochtend en -middag zouden zeker zesduizend studenten een online tentamen moeten maken, maar die zijn uitgesteld. Ook dinsdagavond worden er geen tentamens afgenomen. De UvA heeft nog geen inzicht in wanneer die wel kunnen doorgaan. Naast inlogproblemen zouden ook systemen als Canvas, Zoom, SAP, SIS en de portal voor werknemers niet beschikbaar zijn.

Op een servicepagina van de UvA staat dat 'diverse systemen' sinds 13:30 weer zijn opgestart, maar het inloggen is nog steeds niet mogelijk. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Wel bevestigt een woordvoerder aan Tweakers dat er in ieder geval geen sprake is van een cyberaanval zoals ransomware.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis worden de meeste UvA-tentamens online afgenomen. Dat gebeurt met het programma Testvision. De UvA komt later op dinsdag met een update over de tentamens die voor woensdag gepland staan.

Update, 17:55: De online tentamens van woensdag gaan door, schrijft de UvA. Het inlogsysteem werkt weer naar behoren volgens de universiteit, waardoor de inschatting is dat studenten morgen weer kunnen inloggen op TestVision. De storing lijkt een eenmalig probleem en er zijn aanwijzingen dat het een capaciteitsprobleem is, meldt de universiteit.