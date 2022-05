Hostingprovider heeft storing ziekenhuizen opgelost door vervangen componenten

De hostingprovider van ict-dienstverlener ICTZ heeft de storing bij ziekenhuizen opgelost met 'herstelwerkzaamheden op het platform' en heeft componenten vervangen in het datacenter. ICTZ gaat onderzoeken hoe het bedrijf een dergelijke storing in de toekomst kan voorkomen.

ICTZ gaat kijken naar mogelijke andere leveranciers voor de internetverbinding van het datacentrum, zo stelt het bedrijf in een statement aan Tweakers. "We onderzoeken de storing met het datacentrum, de huidige internetprovider en mogelijke andere leveranciers", aldus woordvoerder Pauline Altena. "Na het onderzoek en de evaluatie zal beoordeeld worden welke maatregelen getroffen gaan worden om een dergelijke storing in de toekomst te voorkomen."

Het bedrijf ontdekte de oorzaak van de storing donderdagmiddag. "De verbindingenleverancier van ons datacenter kampte met problemen. Hierdoor konden patiënten zich tijdelijk niet digitaal aanmelden bij hun zorginstelling en zijn zorgverleners overgestapt op reguliere telefoongesprekken in plaats van videoconsulten. De noodzakelijke zorg heeft geen hinder ondervonden en patiëntbehandelingen zijn doorgegaan."

De storing legde het patiëntenportaal van diverse ziekenhuizen plat. Het ging om het Isala-ziekenhuis in Zwolle, de ZorgSaam Zorggroep in Zeeuws-Vlaanderen, de Noordwest Ziekenhuisgroep in onder meer Alkmaar, het Diakonessenhuis in Utrecht, Sint Jans Gasthuis in Weert en het Dijklander Ziekenhuis in onder meer Purmerend.