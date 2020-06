Telefoonstoring VodafoneZiggo maakt onder andere ziekenhuizen onbereikbaar

VodafoneZiggo heeft door heel Nederland last van een grote telefoonstoring. Daardoor kunnen zakelijke klanten niet bellen of op internet, en zijn ook sommige ziekenhuizen en veiligheidsregio's slecht bereikbaar.

Het gaat om een storing in de vaste telefonie en het internet van zakelijke klanten van de provider. Mobiele netwerken doen het nog wel gewoon. Eerder werd gemeld dat klanten geen verbindingen met vpn's konden maken, maar dat is volgens een woordvoerder niet juist. Vodafone erkent de storing momenteel alleen in antwoorden op Twitter. Het bedrijf zegt dat het op zoek is naar een oplossing. De storing ontstond rond 02:30 uur donderdagochtend.

Door de storing zijn onder andere het Erasmus MC in Rotterdam en het UMCG in Groningen niet bereikbaar. Deze ziekenhuizen hebben daarom alternatieve noodnummers in het leven geroepen. Ook verschillende veiligheidsregio's zijn onbereikbaar. Sommige daarvan verwijzen naar alarmnummer 112 voor spoedmeldingen.