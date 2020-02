NCTV publiceert Nationaal Crisisplan Digitaal

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft het nationaal crisisplan digitaal gepubliceerd. Dit plan biedt informatie hoe publieke- en private instanties om kunnen gaan met digitale incidenten.

Het crisisplan, dat op vrijdag werd gepubliceerd, biedt onder andere een zestal 'bouwstenen' waarmee organisaties een eigen crisisscenario kunnen samenstellen en kunnen bekijken welke maatregelen getroffen moeten worden. De zes bouwstenen behandelen de oorzaak en de bron van een incident, de mogelijke betrokken actoren, het geraakte domein en gebied van een incident, en een oplossingsperspectief. Aan de hand van deze bouwstenen noemt de NCTV maatregelen die getroffen instanties kunnen toepassen. Verder bevat het crisisplan een apart hoofdstuk voor crisiscommunicatie en wordt relevante wet- en regelgeving benoemd.

De zes bouwstenen (links) en een mogelijk scenario

De NCTV meldt in het crisisplan dat Nederland dagelijks te maken heeft met digitale dreigingen, en dat incidenten elkaar steeds sneller opvolgen. Hierbij noemt de toezichthouder onder andere de 112-storing van KPN, de ransomware-infectie van de Universiteit Maastricht en de recente Citrix-problematiek. De NCTV meldt dat om deze reden het Crisisplan is gepubliceerd. Met het NCP-Digitaal hoopt de toezichthouder schade door digitale incidenten te beperken.

De toezichthouder roept organisaties dan ook op om aan de hand van het crisisplan zelf relevante oefenscenario's te maken, en hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast stelt de toezichthouder dat de NCTV zelf ook aan het plan blijft werken. "Niet alleen vraag ik u om in beweging te komen, ook wij blijven meebewegen met de snelle digitale ontwikkelingen die gaande zijn. We beschouwen dit Nationaal Crisisplan Digitaal dan ook als een levend document, waarvan we jaarlijks bezien of actualisering nodig is."