Android-apps mogen straks standaard niet op de achtergrond locatie tracken

Android-apps die op de achtergrond de locatie tracken van gebruikers, mogen dit vanaf later dit jaar alleen na toestemming van Google. Volgens Google is het bij veel apps onnodig dat ze op de achtergrond de locatie monitoren.

Veel apps die op de achtergrond de locatie tracken, zouden dezelfde gebruikerservaring bieden als ze dit alleen doen als de app zichtbaar is voor de gebruiker. Dat stelt Google na eigen onderzoek over background location usage van Android-apps. Volgens het bedrijf doen veel Android-apps dit dus onnodig.Standaard mogen apps dit straks niet meer.

In april gaat Google de voorwaarden van de Google Play-winkel updaten om locatietracken op de achtergrond aan banden te leggen. Ontwikkelaars kunnen dan vanaf mei toestemming vragen om dit te doen. Google bekijkt bij het reviewen ervan of de functie echte waarde biedt voor de gebruiker, het belangrijk is voor het primaire doel van de app en of dezelfde ervaring ook te bieden is zonder op de achtergrond de locatie te benaderen. Vanaf 3 augustus moeten alle nieuwe apps met de functie dan toestemming krijgen en vanaf 2 november moeten ook alle bestaande apps zijn goedgekeurd, anders verwijdert Google ze uit de Play Store.

Het strengere beleid komt in aanloop naar Android 11. Dat OS biedt gebruikers de mogelijkheid apps eenmalig toegang te geven tot je locatie.