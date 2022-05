Australische rechter: Google misleidde gebruikers met locatiedata-instellingen

Google heeft consumenten misleid met de instelling om Web & App Activity in en uit te schakelen. Bij het inschakelen van die instelling verzamelde Google locatiedata, iets dat voor consumenten niet duidelijk was. Dat concludeert de Australische federale rechtbank.

De rechtszaak was aangespannen door de Australische Commissie voor Concurrentie en Consumenten en draaide om de Web & App Activity-instelling. Bij deze instelling vraagt Google of het de zoekgeschiedenis, Chrome-browsergeschiedenis en activiteitengeschiedenis van sites en apps die Google-diensten gebruiken, mag bewaren. Met deze instelling zou Google de gebruiker betere zoekresultaten en suggesties kunnen geven.

Schakelden gebruikers deze instelling in, maar kozen ze ervoor om de Location History-functie uit te schakelen, dan verzamelde Google alsnog via die eerste Web & App Activity-instelling de locatiedata van gebruikers. De ACCC noemt dit misleidend, omdat het voor gebruikers niet duidelijk zou zijn dat ze met die eerste Web & App-instelling gevolgd konden worden.

Google zei in zijn verweer niet te specificeren welke data er werd verzameld en dat het bedrijf nooit had uitgesloten om met die instelling locatiedata te verzamelen. Google claimt dat de ACCC, vergelijkbaar met de Nederlandse ACM, nooit had verduidelijkt dat het gebruik van het woord data, locatiedata zou uitzonderen. Omdat Google nooit had uitgesloten dat met 'activiteit' geen locatiedata werd bedoeld, denkt Google dat gebruikers ook niet zelfstandig zouden concluderen dat met data geen locatiedata zou worden bedoeld.

Daarnaast zegt Google dat gebruikers die overwegen om die Web & App-instelling uit te schakelen, ook op de Learn more-knop zouden drukken. Bij het drukken op die knop komen gebruikers bij een pagina die uitlegt dat locatiedata wordt bijgehouden wanneer gebruikers Google toestemming geven om hun web- en app-activiteit te volgen. Gebruikers konden ook via de Manage My Activity-functie zien welke data Google volgde na het activeren van de instelling, meldt het bedrijf.

De Australische rechter is het met Google eens dat sommige gebruikers met 'activiteit' ook locatiedata zouden begrijpen. De rechter denkt echter niet dat alle gebruikers dit zouden doen. Deze gebruikers zouden denken dat activiteit en locatiedata verschillend zijn. Daarnaast zouden er gebruikers zijn die niet op de Learn more- of Manage My Activity-knoppen zouden drukken. Gebruikers zouden daarom aannemen dat hun locatiedata niet gevolgd zou worden met de web- en app-activiteitinstelling. De rechter gaat daarom met de ACCC mee en concludeert dat Google gebruikers met de instelling heeft misleid.

In zijn oordeel neemt de rechter mee dat met het uitschakelen van de locatiegeschiedenisinstelling, gebruikers aan zouden nemen dat Google in het geheel geen locatiegeschiedenis meer zou volgen. De rechter heeft Google geen boete opgelegd, maar geoordeeld dat Google en de ACCC nu samen vervolgstappen moeten bedenken. De ACCC zegt tegen het Australische ABC een boete 'van miljoenen dollars' te willen opleggen. Google zegt tegen hetzelfde medium een hoger beroep te overwegen.