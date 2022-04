'India concludeert dat Google macht heeft misbruikt voor Android-marktaandeel'

Google heeft zijn macht misbruikt om met Android concurrerende smartphone-besturingssystemen te onderdrukken, is de conclusie van een Indiaas antitrust-onderzoek. Dat onderzoek is nog niet openbaar gemaakt, maar Reuters heeft het al wel ingezien.

De Competition Commission of India concludeert na twee jaar onderzoek dat Google 'het vermogen en de prikkel van fabrikanten om apparaten te ontwikkelen en verkopen die op alternatieve versies van Android draaien' verminderde door gebruik te maken van zijn 'grote financiële macht'.

Reuters citeert verder dat de CCI vindt dat de verplichte voorinstallatie van Google-apps op Android-smartphones 'neerkomt op het opleggen van oneerlijke concurrentie bij fabrikanten' en een overtreding is van de Indiase mededingingswet.

Hoewel Reuters het rapport van 750 pagina's kon inkijken, heeft Google het volgens bronnen van het nieuwsmedium nog niet ontvangen. In de loop van het onderzoek heeft het wel 24 maal geantwoord op vragen van de onderzoekers en zichzelf daarin verdedigd. Daarnaast zijn ook Microsoft, Amazon, Apple, Samsung en Xiaomi bevraagd door de onderzoekscommissie. Google krijgt na de laatste afronding van het onderzoek een kans om zichzelf te verdedigen, waarna een eventuele boete of andere sanctie opgelegd wordt. Google kan ook in beroep gaan tegen sancties.

Android zou draaien op 98 procent van de smartphones in India, volgens Counterpoint Research, dat aangehaald wordt door Reuters. Statcounter houdt het op 95,8 procent.

Google heeft het op het gebied van mededinging vaker aan de stok met overheden. De techgigant kreeg in de afgelopen maanden boetes van 500 miljoen euro, 220 miljoen euro en 102 miljoen euro. Die kreeg het in Frankrijk en Italië. In 2017 legde de Europese Commissie een megaboete van 2,42 miljard euro op voor het bevoordelen van Google Shopping in Google Search.