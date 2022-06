EU begint onderzoek naar advertentieafspraken tussen Google en Meta

De Europese Commissie begint een onderzoek naar een overeenkomst tussen Google en Meta, waarin de twee bedrijven afgesproken hebben hoe onlineadvertenties worden verkocht. Mogelijk is de afspraak in strijd met de Europese mededingingsregels.

De Europese Commissie schreef op vrijdag dat het onderzoek is gericht op de Jedi Blue-overeenkomst tussen de twee techgiganten, die sinds september 2018 zou lopen. Die afspraak kwam eerder al in het nieuws. Meta zou van plan zijn geweest om header bidding te ondersteunen. Dat is een vorm van advertentieverkoop waarmee adverteerders op verschillende advertentieplatforms in één keer een bod kunnen uitbrengen.

Meta liet die plannen in 2018 vallen als onderdeel van die overeenkomst, schrijft ook CNBC. In ruil daarvoor zou Meta tegen gunstigere tarieven advertenties kunnen inkopen bij Googles advertentieplatform. Volgens de deal zou Meta ook voorrang en andere voordelen krijgen bij het bieden op advertenties.

De Europese Commissie onderzoekt dat nu. Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, schrijft dat de afspraak mogelijk advertentienetwerken die concurreren met Google benadeelde. "Via deze overeenkomst tussen Google en Meta is een technologie die concurreert met Googles Open Bidding-platform mogelijk verzwakt en uitgesloten van de markt voor de weergave van advertenties op websites en apps van uitgevers", aldus Vestager.

Brussel zegt het onderzoek met voorrang te behandelen. Tegelijkertijd is ook de Britse marktautoriteit CMA een onderzoek gestart. De Europese Commissie en CMA zeggen te zullen samenwerken in het onderzoek. Eerder beschuldigden zestien Amerikaanse staten Google er al van dat het Meta voorgetrokken zou hebben bij het verkopen van advertenties.

Google en Meta reageerden eerder al op de Jedi Blue-overeenkomst. Google stelde dat de afspraak met Meta niet illegaal is. Het bedrijf zegt ook dat het soortgelijke afspraken heeft met andere partners. Meta stelde daarbij dat het normaal is om dergelijke overeenkomsten te sluiten in de advertentiesector.