Meta krijgt miljoenenboete opgelegd door Europese privacytoezichthouder

Meta krijgt van de Ierse privacywaakhond een boete van 17 miljoen euro. Volgens de Ierse Data Protection Commission heeft Meta niet genoeg gedaan om een datalek in 2018 te voorkomen. Bij dit lek kwamen gegevens van miljoenen gebruikers op straat te liggen.

Meta krijgt de boete voor een groot Facebook-datalek in 2018. Tegenover Bloomberg laat de Ierse DPC weten dat Meta 'heeft gefaald in het nemen van zowel technische als organisatorische maatregelen' om het lek te voorkomen. Facebook schrijft in een verklaring dat het de dataopslag sinds 2018 heeft aangepast.

Bij het datalek in 2018 zouden 50 miljoen accounts zijn getroffen. De privacywaakhond startte meerdere onderzoeken naar datalekken bij diensten van Meta. Het is niet de eerste keer dat Meta een boete krijgt van de Ierse toezichthouder. Afgelopen september kreeg Meta een boete van 225 miljoen euro voor het overtreden van de AVG. Meta zou niet transparant genoeg zijn over welke data het bedrijf deelt van gebruikers. Het is een van de hoogste AVG-boetes tot nu toe.

Techgiganten liggen steeds meer onder een vergrootglas bij de toezichthouders. Niet alleen om het overtreden van privacywetten, maar voor het misbruiken van hun machtspositie in de markt. Vorige maand nog hekelde Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager de houding van Apple tegenover app-makers. Volgens Vestager betaalt de techgigant liever boetes dan dat het zijn voorwaarden aanpast om te voldoen aan Europese regelgeving.

Ook Meta heeft een gespannen relatie met de Europese Unie, omdat het moet voldoen aan nieuwe wetgeving voor trans-Atlantische dataoverdracht. Meta mag volgens deze wetgeving niet zomaar data van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten sturen. Meta heeft daarop gedreigd om zijn diensten niet meer aan te bieden in Europa, al kwam het bedrijf daar laten weer op terug.