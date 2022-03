Vier woningcorporaties melden datalek na aanval op systemen

Vier woningcorporaties melden dat ze zijn getroffen door een cyberaanval en dat er misschien een datalek heeft plaatsgevonden. Deltawonen uit Zwolle meldde eerder deze maand al een lek en nu lijken ook Alwel uit Breda, Trivire uit Dordrecht en Zayaz uit Den Bosch te zijn getroffen.

Woningcorporaties Alwel, Tivire en Zayaz hebben in een verklaring bekendgemaakt dat ze zijn getroffen door een cyberaanval. Eerder deze maand meldde ook woningcorporatie Deltawonen uit Zwolle dat ze is getroffen door een aanval. Het is nog niet duidelijk om wat voor aanvallen het precies gaat en of er een direct verband is tussen de vier incidenten.

De vier woningcorporaties hebben (oud)huurders en woningzoekenden een brief gestuurd over de mogelijke risico's. De organisaties kunnen niet uitsluiten dat er adresgegevens zijn uitgelekt en mogelijk zijn er ook financiële gegevens gestolen die bij de corporaties zijn geregistreerd. De corporaties waarschuwen voor phishing of misbruik van gegevens.



Momenteel doen de organisaties nog onderzoek naar de gevolgen van de aanvallen. De vier woningcorporaties hebben melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij sommige corporaties zijn ook nog niet alle systemen weer in de lucht en kunnen huurders tijdelijk niet bij de onlineomgeving.