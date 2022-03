Albert Schweitzer-ziekenhuis wiste per ongeluk bestanden van 200.000 patiënten

Het Albert Schweitzer-ziekenhuis, met vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, heeft per ongeluk 513.000 oude digitale bestanden gewist uit de dossiers van 212.000 patiënten door deze te overschrijven met nieuwe bestanden.

Dat schrijft het ziekenhuis in een brief aan patiënten, die Tweaker equit1986 op GOT zette. Daarin is te lezen dat het ziekenhuis de oude bestanden niet meer kan terughalen. De documenten hadden twintig jaar bewaard moeten blijven, maar werden per ongeluk overschreven door nieuwe bestanden, doordat bestandsnamen werden gebruikt die ook gebruikt werden voor de oude bestanden in de elektronische patiëntendossiers. Het gaat om onder meer verwijsbrieven, onderzoeksresultaten en aantekeningen van de behandelaar.

Het gaat om onder meer verwijsbrieven en onderzoeksresultaten van voor september 2017. De bestanden zijn oud en werden in de regel niet meer gebruikt. Bij de invoering van het EPD werden de oude papieren documenten gescand en opgeslagen in een digitaal archief. Het ging hierbij om bestanden waarvan de arts dacht dat ze nooit meer nodig zouden zijn en die daarom niet toegevoegd werden aan het EPD. De papieren documenten werden destijds vernietigd. Het gaat om bestanden van voor september 2017.

Bestandsnamen overschreven

Sinds 2017 worden nieuwe, actuele documenten digitaal toegevoegd aan het EPD, legt het ziekenhuis uit. Daarbij is een fout gemaakt, waardoor tussen november 2020 en oktober 2021 de oude, gearchiveerde bestanden werden overschreven door nieuwe bestanden die door artsen werden toegevoegd. De fout kwam aan het licht toen een behandelaar de historische gegevens van een patiënt wilde inzien, maar een nieuwer document tegenkwam. Dit bleek in de plaats gekomen te zijn van de oude scan.

Het ziekenhuis is samen met EPD-leverancier Chipsoft een onderzoek gestart naar de oorzaak en omvang van de fout en ontdekte dat in totaal 513.000 oude documenten van 212.000 patiënten permanent verloren zijn gegaan. In de brief schrijft het ziekenhuis: "Deze fout had zich niet mogen voordoen en kan zich niet meer opnieuw voordoen."

Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat er strikt genomen sprake is van een datalek. Het ziekenhuis benadrukt dat de documenten niet kwijt zijn, maar niet meer bestaan en dat ze nooit 'in verkeerde handen zijn geweest'. Ook benadrukt het ziekenhuis dat het om oude bestanden gaat, die al jaren niet meer gebruikt werden. Het ziekenhuis zegt dan ook tegen patiënten: "De kans dat er nu nog gevolgen zijn voor uw behandeling, is verwaarloosbaar klein. Alleen in bijzondere situaties waarin u in de toekomst uw volledige dossier zou willen opvragen, kunnen wij daaraan helaas niet 100 procent tegemoetkomen."