Gegevens van 4600 hulpvragers Nederlandse Rode Kruis gestolen bij cyberaanval

Van zeker 4600 mensen die via het Nederlandse Rode Kruis hulp hebben gezocht met het zoeken van familieleden, zijn gegevens gestolen bij de cyberaanval op het Internationale Rode Kruis. Bij de aanval zijn namen, geboortedata, land van herkomst en namen van ouders gestolen.

In een update meldt de Nederlandse tak van het Rode Kruis dat het om zeker 4600 mensen gaat van wie de gegevens op de getroffen servers stonden. Vorige week maakte het Internationale Rode Kruis bekend getroffen te zijn door een cyberaanval. Er zijn nog niet veel details bekend over die aanval, naast dat deze plaatsvond op een Zwitsers bedrijf dat data host voor het Internationale Rode Kruis.

Het International Committee of the Red Cross zegt dat die aanval gericht was op de data van het ICRC, en dat deze gegevens dus niet 'toevallig' werden gestolen bij een aanval op dat Zwitserse bedrijf. Het comité weet nog niet wie er achter de aanval zit en zegt geen aanwijzingen te hebben dat de gegevens die op de servers staan zijn aangepast of zijn verwijderd. Het comité zegt daarnaast nog geen bewijs te hebben dat de gestolen gegevens gedeeld worden. Verder is login-informatie van zo'n tweeduizend medewerkers en vrijwilligers van het ICRC gestolen. De getroffen servers zijn nu offline gehaald, wat volgens het ICRC het werk bemoeilijkt.

De getroffen servers werden gebruikt voor Restoring Family Links, een dienst waarmee het Rode Kruis familieleden weer in contact probeert te brengen, als ze bij bijvoorbeeld oorlog, rampen of migraties elkaar zijn verloren. Deze gegevens zouden potentieel misbruikt kunnen worden door bijvoorbeeld overheden om mensen te vinden, zegt het ICRC. Het Vlaamse Rode Kruis heeft nog geen gegevens over het aantal getroffenen gedeeld. Wereldwijd zijn de gegevens van ruim een half miljoen hulpvragers gestolen.