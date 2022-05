Datalekhack op Rode Kruis vond plaats door ongepatchte Zoho ManageEngine-server

De hack op het Internationale Rode Kruis uit januari gebeurde via een kwetsbaarheid in netwerktool ManageEngine van Zoho. Daarin zat een bug waarmee authenticatie kon worden omzeild. Er bestond al een patch, maar het Rode Kruis had die nog niet doorgevoerd.

Het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan schrijven dat in een update over de hack die in januari plaatsvond. Het Rode Kruis meldde toen dat er gegevens van zeker 515.000 kwetsbare personen waren gestolen, waaronder die van 4600 Nederlanders. De organisatie zegt nu dat de hack kon plaatsvinden door een ongepatchte kwetsbaarheid. De aanvallers hebben geen losgeld gevraagd en het Rode Kruis kan niet met zekerheid zeggen of de gegevens ook echt gestolen zijn.

De aanval vond plaats op 9 november vorig jaar, schrijft de organisatie. Het duurde vervolgens tot 18 januari voordat die ontdekt werd. De aanvallers maakten gebruik van een bekende kwetsbaarheid, CVE-2021-405439. Dat is een bug waarmee via een REST-api de authenticatie kan worden omzeild op systemen waar Zoho's ManageEngine ADSelfService Plus op draait. Aanvallers kunnen daarmee adminrechten krijgen op dat systeem. ManageEngine is een tool om authenticatie op netwerken te beheren. Het Rode Kruis zegt dat de kwetsbaarheid het mogelijk maakt om 'webshells op te zetten, lateraal door het netwerk te bewegen en registrykeys en Active Directory-bestanden te exfiltreren', maar de organisatie zegt niet specifiek of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. "Toen ze eenmaal in ons netwerk zaten, konden de hackers offensieve securitytools inzetten waarmee ze zichzelf konden verbergen als legitieme gebruikers of admins", schrijft de organisatie.

De kwetsbaarheid was al bekend. Er was sinds 7 september ook al een patch beschikbaar. Het Rode Kruis zegt dat het weliswaar beleid heeft om patches door te voeren, maar dat dat in dit geval niet was gebeurd.

Het Rode Kruis wil niet met stelligheid zeggen of er gegevens zijn buitgemaakt. "We moeten daarvan uitgaan", zegt de organisatie, maar ze wijst daarbij niet op bewijs uit bijvoorbeeld logs. De criminelen hebben nog geen contact opgenomen met het Rode Kruis en eisen dus ook geen losgeld. Het Rode Kruis zegt niet te weten wie er achter de aanval zit en wil daar ook niet over speculeren. Vorig jaar brachten Amerikaanse autoriteiten wel een waarschuwing naar buiten dat dit specifieke lek werd misbruikt door staatshackers. Later zei beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks dat Chinese groepen het lek zouden uitbuiten.