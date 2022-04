Data van 'zeer kwetsbare personen' is gestolen bij aanval op Rode Kruis

Het Internationale Rode Kruis is getroffen door een cyberaanval. Details over die aanval zijn onbekend, maar de organisatie maakt zich 'ernstig zorgen' dat er mogelijk gevoelige data over kwetsbare personen uitlekt.

De aanval vond plaats op een Zwitsers bedrijf dat data hostte voor het International Committee of the Red Cross. Om welk bedrijf het gaat is niet bekend, maar het lijkt niet direct aan het Rode Kruis gelieerd. Het is ook niet precies bekend om wat voor soort aanval het gaat of wie die heeft uitgevoerd. Het Rode Kruis schrijft dat het vooralsnog geen indicatie heeft dat er data online is gedeeld, maar de organisatie heeft veel zorgen dat dat mogelijk wel gaat gebeuren.

De gegevens die zijn gestolen gaan over zeker 515.000 personen. Het gaat onder andere om mensen die bij oorlogen of migraties familie zijn kwijtgeraakt. Het Rode Kruis gebruikt een database om die mensen aan elkaar te koppelen. De instantie waarschuwt dan ook dat het gaat om gegevens van ernstig kwetsbare personen. Volgens de organisatie komen de gegevens van zeker zestig internationale afdelingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. De Nederlandse afdeling zegt nog te onderzoeken of er ook data uit dit land is buitgemaakt bij de aanval.