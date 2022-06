Nvidia onderzoekt cyberaanval op interne systemen

Delen van Nvidia zijn waarschijnlijk twee dagen offline geweest vanwege een cyberaanval. Het is nog niet bekend of er eventueel data buitgemaakt is of dat Nvidia op een andere manier schade heeft opgelopen.

De chipfabrikant heeft vooralsnog alleen officieel bevestigd dat hij 'onderzoek doet naar een mogelijk incident'. Een werknemer van het bedrijf meldt daarentegen tegenover The Telegraph dat het om een omvangrijke cyberaanval gaat waarbij interne systemen twee dagen lang 'volledig gecompromitteerd' zouden zijn. Interne e-mail- en ontwikkelaarssystemen zouden de laatste dagen regelmatig offline geweest zijn.

Het is niet duidelijk of de storingen door de cyberaanval veroorzaakt werden of dat dit een voorzorgsmaatregel van Nvidia is geweest. Ook over de exacte aard, het doel en de omvang van de aanval is vooralsnog niets bekend.

Nvidia is zover bekend nog geen dader op het spoor. De laatste weken vinden er regelmatig grootschalige cyberaanvallen plaats die in verband gebracht worden met het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de aanval op Nvidia iets met de oorlog in Oost-Europa te maken heeft.