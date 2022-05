Nvidia haalde recordomzet in 2021 en verwacht dit jaar voorraadverbeteringen

Nvidia heeft over het afgelopen jaar een recordomzet van 26,9 miljard dollar behaald, mede door een grote vraag naar zijn chips voor datacenters en gaming. Het bedrijf meldt nog steeds last te hebben van voorraadbeperkingen, maar dat deze problemen dit jaar zullen afnemen.

De recordomzet van Nvidia ligt 61 procent hoger dan de totaalomzet in 2020, meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers. Ook over het afgelopen kwartaal haalde het bedrijf een recordomzet, van ruim 7,6 miljard dollar, een stijging van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Die omzet is onder meer afkomstig uit Nvidia's datacenter- en gamingproducten, waarvan de omzet vorig jaar groeide met respectievelijk 71 en 61 procent. De datacenterproductgroep was over heel 2021 goed voor een omzet van 10,61 miljard dollar. Gamingproducten leverden vorig jaar 12,46 miljard dollar aan omzet op. Het bedrijf meldt onder meer dat zijn A100-gpu's voor datacenters het goed deden in 2021 en ook was er veel vraag naar Nvidia's GeForce RTX 30-gpu's voor consumenten.

Nvidia-ceo Jensen Huang geeft aan dat het bedrijf nog steeds last heeft van beperkingen bij voorraden en leveringen door de aanhoudende chiptekorten, waardoor het de vraag niet kan bijbenen. De ceo zegt dat dit in 2022 moet verbeteren. "Ons aanbod zal in dit kwartaal, het volgende kwartaal en de tweede helft van dit jaar behoorlijk toenemen", vertelt Huang aan aandeelhouders.

Verder gaat de topman in op de mislukte overname van Arm. "Meer dan een jaar lang hebben we nauw samengewerkt met SoftBank en Arm om onze visie op Arm uit te leggen en de toezichthouders ervan te overtuigen dat Nvidia een waardig beheerder van het Arm-ecosysteem zou zijn", zegt Huang. "We hebben ons uiterste best gedaan, maar de tegenwind was te sterk en we konden de toezichthouders niet het vertrouwen geven dat ze nodig hadden om onze deal goed te keuren."

Nvidia benadrukt daarbij opnieuw dat het blijft werken aan Arm-producten. De Nvidia Grace-cpu met Arm-cores staat nog steeds op de planning voor de eerste helft van 2023. Daarbovenop gaat Nvidia aan andere Arm-processors werken. "We hebben Grace en we hebben zeker de opvolgers van Grace. Je kunt van ons verwachten dat we veel doen aan ontwikkeling rond de Arm-architectuur." Nvidia zei eerder tegen Tweakers dat het ook nog steeds van plan is om zijn technologie toe te voegen aan Arms licentieportfolio, hoewel het bedrijf weigerde om daar verder op in te gaan. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de mislukte overname van Arm.