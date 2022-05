Previewversie van Windows 11 laat gebruikers mappen maken in startmenu

Microsoft heeft een nieuwe previewbuild voor Windows 11 uitgebracht waarin het mogelijk is om mappen in het startmenu te maken. Ook kunnen apps en bestanden weer via drag and drop in de taakbalk worden gesleept, nadat die functie eerder was verwijderd.

Het gaat om Windows 11 Insider Preview Build 22557, die voor Insiders in het Dev Channel te downloaden is. In de previewbuild is het mogelijk om apps in mappen samen te voegen in het startmenu. Dat was volgens Microsoft een veelgevraagde functie van gebruikers. Die kunnen voortaan apps naar een map slepen en binnen een map ook apps ordenen. In de toekomst wordt het volgens het bedrijf mogelijk om mappen andere namen te geven, maar dat kan nu nog niet.

Windows 11 krijgt in de previewversie een nieuwe Focus-modus in het notificatiecentrum. Daar kan een gebruiker direct een Niet Storen-modus inschakelen voor een bepaalde tijd, waarbij notificaties kunnen worden uitgeschakeld. Die modus kan worden aangepast, zodat gebruikers bepaalde meldingen wel of niet met voorrang krijgen. De Focus-modus wordt in de Klok-app geïntegreerd, zodat gebruikers dat voor bepaalde tijden kunnen instellen.

Het nieuwe OS krijgt ook verschillende kleine upgrades, zoals betere handgebarenbesturing op tablets. Het wordt mogelijk om bestanden vast te zetten in de Verkenner. Daarnaast brengt de previewversie een oude functie terug die eerder uit Windows 11 werd verwijderd: drag and drop voor de taakbalk. Gebruikers kunnen daarmee bestanden of links naar apps in de taakbalk slepen om bijvoorbeeld een bijlage aan een e-mail toe te voegen of een link in een andere browser te openen.