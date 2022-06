Microsoft test tablet-geoptimaliseerde taakbalk in testversie Windows 11

Microsoft heeft een gewijzigde taakbalk geïntroduceerd in een testversie van Windows 11 die gebruiksvriendelijker moet zijn voor touchscreengebruik. In build 22563 zijn twee modi van de taakbalk te vinden, alsook een nieuwe notificatie-optie voor systeembeheerders in organisaties.

De voor touchscreengebruik aangepaste taakbalk in build 22563 van het Dev Channel heeft twee modi: ineengevouwen of opengevouwen. In die eerste modus wordt de taakbalk zo smal mogelijk gemaakt en zijn volgens Microsoft enkel de meest belangrijke statussymbolen zichtbaar. In de opengevouwen modus zijn de icoontjes op de taakbalk vele malen groter gemaakt, zodat ze makkelijker aan te raken zijn met een vinger.

De taakbalk zal automatisch overschakelen naar de nieuwe vormgeving zodra een touchscreen wordt losgekoppeld van een toetsenbord of wanneer een 2-in-1-Windows 11-apparaat als tablet wordt gebruikt. De aangepaste taakbalkmodi zijn volgens Microsoft niet te gebruiken op laptops en desktops.

Microsoft voegt ook een nieuwe notificatie-optie toe in Windows 11 die gericht is op systeembeheerders in bedrijven of organisaties die meerdere Windows 11-apparaten moeten onderhouden. Met de nieuwe notificatie-optie kunnen de beheerders ervoor kiezen om gebruikers in hun organisatie geen Windows Update-meldingen meer te tonen tijdens de actieve kantooruren.