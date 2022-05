Microsoft brengt vernieuwde mediaspeler naar bèta Windows 11

Microsoft heeft de vernieuwde Windows Media Player beschikbaar gemaakt voor Insider-gebruikers die Windows 11 in het bètakanaal draaien. Een nieuwe versie van Windows 11 in het dev-kanaal verscheen niet vanwege kwaliteitsproblemen.

De vernieuwde Windows Media Player komt dankzij de release in het Beta Channel van de Insider Preview van Windows 11 voor meer gebruikers beschikbaar. Microsoft meldde de komst naar de bèta in een update van zijn oorspronkelijke aankondiging van de nieuwe versie van de mediaspeler. Bij de release daarvan in november vorig jaar bracht het bedrijf de speler naar het Dev Channel van Windows 11. Daarna konden overige Insider-gebruikers van Windows 11 Build 22000.346 of later Windows Media Player al handmatig installeren via commandline.

De vernieuwde Windows Media Player gaat Groove Music vervangen en biedt toegang tot de lokale muziekbibliotheek en collectie van videobestanden. De app heeft onder andere een miniatuurweergave. De klassieke Windows Media Player is na de update alleen nog beschikbaar via Windows Tools. Die speler bleef ook na de komst van Groove Music nog in Windows 10 en 11, maar leed een sluimerend bestaan zonder functie-updates in de klassieke Windows-omgeving.

Er verscheen deze week geen nieuwe release van Windows 11 in het Dev Channel, omdat deze volgens het bedrijf niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Details gaf het bedrijf verder niet.