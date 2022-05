Volvo en Northvolt bouwen accufabriek in Zweden met capaciteit van 50GWh

Volvo en Northvolt gaan in het Zweedse Gotenburg een accufabriek bouwen die in 2025 accu's moet gaan leveren. De accu's zijn specifiek bedoeld voor Volvo- en Polestar-EV's. In de fabriek kunnen er potentieel genoeg accu's worden gemaakt voor een half miljoen auto's.

De bouw van de fabriek moet in 2023 starten, zeggen de twee bedrijven. De fabriek zou potentieel een jaarlijkse capaciteit van 50GWh kunnen hebben, waarmee ongeveer 500.000 auto's van accu's kunnen worden voorzien. De eerste accu's moeten in 2025 de fabriek verlaten. Volvo en Northvolt zeggen dat de focus zal liggen op accu's met een hoge capaciteit en een korte laadtijd.

De fabriek komt in Torslanda te staan, in de gemeente Gotenburg, dichtbij Volvo's grootste autofabriek. De fabriek heeft volgens de bedrijven goede toegang tot infrastructuur en hernieuwbare energie. De accufabriek is onderdeel van Volvo's strategie om vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto's te verkopen. De fabriek zal alleen maar fossielvrije energie gebruiken en biedt plaats aan 3.000 werknemers. Adrian Clarke, voormalig executive bij Tesla en onder meer verantwoordelijk voor diens Duitse Gigafactory, wordt leidinggevende van de fabriek.

Northvolt en Volvo werken al langer samen; zo maakten de twee bedrijven afgelopen december bekend een onderzoekscentrum te willen openen in Gotenburg. Dit centrum moet in 2022 starten en plaats bieden aan honderd banen. In december maakten de bedrijven ook al bekend samen een accufabriek in Europa te willen bouwen. Volvo overwoog die accufabriek in Gent te bouwen, maar dit ging om een onbekende reden niet door.

Northvolt werkt niet alleen met Volvo, maar ook met merken als BMW, Scania en Volkswagen samen. Eind vorig jaar claimde het bedrijf de eerste volledig in Europa ontwikkelde accucel te hebben gemaakt. Ook in die Ett-fabriek waar die Europese accucel is gemaakt, werkt Northvolt naar een jaarlijkse capaciteit van 60GWh toe.