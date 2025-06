Northvolt ontwikkelt natriumaccu's met energiedichtheid van 160Wh per kilogram

De Zweedse accumaker Northvolt heeft zijn eerste natriumaccucellen ontwikkeld. Deze hebben volgens de fabrikant een capaciteit van 'meer dan' 160Wh per kilogram en moeten veiliger, kostenefficiënter en duurzamer zijn dan andere accutypen, zoals lithiumionaccu's.

Northvolt bevestigt dat het bedrijf zijn natriumaccu heeft gevalideerd in zijn eigen r&d-campus in Zweden. De gevalideerde cel is volgens de fabrikant veiliger, kostenefficiënter en duurzamer dan bijvoorbeeld nmc- of lfp-accu's. De accu's worden geproduceerd met bijvoorbeeld ijzer en natrium, sodium in het Engels. Natriumaccu's zijn daarmee vrij van grondstoffen als lithium, nikkel, kobalt en grafiet. Northvolt noemt in zijn persbericht de dichtheid van 160Wh/kg, maar zegt niets concreets over de levensduur van de accucellen.

De eerste generatie Northvolt-natriumaccu's is vooral bedoeld voor energieopslag vanwege de lage kosten en veiligheid bij hoge temperaturen, claimt Northvolt. Volgende generaties moeten een hogere energiedichtheid bieden en daarmee ook geschikt zijn voor gebruik in 'elektrische mobiliteitsproducten'. De accu's worden een toevoeging op de bestaande lithiumionaccu's voor in auto's en de lithiummetaalaccu's die het bedrijf ontwikkelt voor luchtvaart en andere voertuigen.

Tweakers schreef eerder al een achtergrondverhaal over natriumaccu's. Dit accutype moet goedkoper en milieuvriendelijker te produceren zijn. De benodigde grondstoffen zijn ook overvloediger aanwezig dan bijvoorbeeld lithium. Het Chinese CATL introduceerde eerder al een natriumaccu.