Flowcelaccu's voor energieopslag

Inleiding

In onze serie over innovatieve accutechnologie hebben we tot nu toe vooral cellen in traditionele vormen besproken, zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen in hybride, plug-in- en elektrische auto's, thuisaccu's en allerhande consumentenapparatuur. In dit deel kijken we naar varianten met een heel andere vorm en functie: flowcellen. Bij flowcellen, ook bekend als 'redoxflowbatterijen', wordt de energie opgeslagen in vloeibare elektrolytoplossingen die zich in externe tanks bevinden. Deze elektrolyten stromen vanuit twee verschillende tanks, een voor de positieve elektrolyt en een voor de negatieve elektrolyt, naar de elektrochemische cel. Daar vindt door middel van een ionuitwisselingsmembraan een chemische reactie plaats die elektrische energie produceert. Flowcellen onderscheiden zich van de gangbaardere lithiumionaccu's door hun schaalbaarheid en levensduur, wat ze bijzonder geschikt maakt voor grootschalige energieopslag zoals die in de nabije toekomst nodig is voor het elektriciteitsnet. Ze hebben echter een lagere energiedichtheid dan de gangbare LFP- en NMC-lithiumionaccu's, waardoor ze in principe niet geschikt zijn voor draagbare toepassingen. Schematische weergave van een redoxflowcelaccu. De oplossingen met elektrolyt worden vanuit opslagtanks door

een elektrochemische cel gepompt, waar de lading/ontlading plaatsvindt. Illustratie Edwin Otten, RUG Uniek voor flowcelaccu's is hun eigenschap om capaciteit en vermogen onafhankelijk van elkaar te schalen. Het vermogen wordt namelijk bepaald door het totale membraanoppervlak en capaciteit door de volumes van de vloeistoftanks. Cellen samenvoegen tot 'stacks' geeft een hogere elektrische spanning. Een grotere oppervlakte van de elektrodes en het membraan geeft een hoger vermogen. En een groter volume van de elektrolytoplossingen, het volume van de tanks, geeft een hogere capaciteit. Dit maakt het mogelijk om de totale capaciteit te vergroten zonder het vermogen te wijzigen en vice versa. Dit is vooral waardevol in toepassingen waarbij langere periodes economisch overbrugd moeten worden (long duration energy storage, ofwel ldes). In lithiumionaccu's schalen het vermogen en de capaciteit lineair met elkaar, aangezien beide eigenschappen zijn geïntegreerd in dezelfde elektrochemische cel. Dit betekent dat een verdubbeling van de capaciteit automatisch leidt tot een verdubbeling van het vermogen. Deze lineaire schaalbaarheid is een gevolg van ontwerpbeperkingen van lithiumioncellen, waarbij de elektroden en elektrolyten in een vaste, gesloten structuur zijn opgenomen. Daardoor zijn deze twee parameters intrinsiek met elkaar verbonden. Bij flowcellen kan de capaciteit relatief eenvoudig worden opgeschaald door simpelweg de grootte van de tanks te vergroten. Lithiumionaccu's hebben vaste elektroden waarop lithium wordt afgezet tijdens het opladen. Hierdoor is er geen mogelijkheid om vermogen en capaciteit onafhankelijk van elkaar te schalen zoals bij flowcelaccu's. Een praktijkopstelling van een simpele waterige redoxstroomaccu. Foto: Liwen Wang, South China University of Technology Een ander verschil is dat de levensduur van flowcellen beduidend langer is dan die van reguliere accu's. Er wordt gesproken van minimaal 10.000 cycli, maar 20.000 zijn ook haalbaar. Dit komt door een scheiding van elektrochemische reacties van de elektroden in combinatie met een verminderde chemische degradatie. Het grote verschil is dat de energieopslag in een vloeistof in plaats van een vaste stof plaatsvindt, waardoor degradatie minder bepaald wordt door het aantal cycli. Flowcellen slijten niet door gebruik, maar door veroudering. De meeste flowcelaccu's kunnen bovendien tegen volledige ontlading en vertonen ook geen extra slijtage bij 100 procent laden, beide in tegenstelling tot de meeste lithiumionaccu's. Bij lithiumionaccu's leidt de directe interactie tussen elektroden en elektrolyten tot meer degradatie, onder andere doordat er na iedere cyclus wat lithium achterblijft bij de elektroden. Flowcellen hebben geen last van dendrietvorming. De elektrolyten stromen door membraanstacks, wat leidt tot een continue vernieuwing van de elektrolyten en gelijkmatige distributie van ionen. Al met al zijn flowcellen beter geschikt voor langdurige opslagtoepassingen en cyclische belastingen. Flowcelaccu's worden daardoor steeds vaker gebruikt voor stationaire toepassingen, zoals de opslag van overtollige energie en netstabilisatie, of als offgrid- of noodstroomvoorziening, voor loadleveling en frequentieregeling. Energieopslag wordt de komende jaren steeds belangrijker naarmate de elektriciteitsopwekking steeds meer op zon en wind wordt gebaseerd. In dit artikel bekijken we hoe dit type accu anders is dan lithiumionaccu's, hoe het werkt, welke varianten er zijn, waarvoor het wel en niet geschikt is en wat van ieder type de voor- en nadelen zijn. Tot slot gaan we in op de rol die deze accu's de komende jaren en decennia kunnen spelen in de energietransitie en of ze ook geschikt zijn als thuisaccu.

Energieopslag in soorten en maten

Energieopslag wordt in de toekomst steeds belangrijker. Daarvoor is een veelvoud aan technische oplossingen beschikbaar, maar die worden nog niet op grote schaal ingezet. Momenteel worden vooral lithiumionaccu's gebruikt voor kortstondige opslag en wordt voor langdurige opslag gekeken naar bijvoorbeeld waterstof, al is dat nog niet concreet van de grond gekomen. Flowcelaccu's zijn relatief nieuw, maar lijken vanwege hun schaalbaarheid ideaal voor korte- of langetermijnopslag. Maar waarom wordt energieopslag zo belangrijk? Van vraag- naar aanbodgestuurd Het elektriciteitsnet wordt nu en in de nabije toekomst steeds schoner door het uitfaseren van fossiele bronnen, zoals kolen, en het uitbreiden van windmolenparken en zonnepanelen op daken. Voertuigen met verbrandingsmotoren worden langzaam vervangen door accuelektrische en soms ook waterstofelektrische varianten, gasketels worden vervangen door warmtepompen, en in mindere mate komen warmtenetten en inductiekookplaten in de plaats van gasfornuizen. Tegelijk maakt ook de industrie plannen voor een omschakeling, van staal smelten op basis van cokes, kolen, naar waterstof. Door dit alles neemt de CO₂-footprint af. Hoewel het energiegebruik dankzij een hogere efficiëntie afneemt, is het gevolg natuurlijk dat het elektriciteitsverbruik juist toeneemt. Tegelijk verandert de balans tussen vraag en aanbod. De fossiele stroomproductie, op basis van het verbranden van aardgas, steenkolen en in sommige landen ook diesel, werkt vraaggestuurd. Het dagelijkse elektriciteitsverbruik is vrij goed te voorspellen en fossiele centrales stemmen hun productie daarop af. Gascentrales zijn zeer geschikt om fluctuaties op te vangen en kunnen indien nodig snel bijschakelen. Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en leiden tot een reductie van broeikasgassen, maar ze zijn ook inherent variabel en minder goed voorspelbaar. Dat betekent dat het energienetwerk de komende decennia in toenemende mate aanbodgestuurd wordt. Waar bedrijven en huishoudens nu in principe veel stroom verbruiken wanneer ze dat willen, wordt het in de toekomst steeds belangrijker om rekening te houden met pieken en dalen op het stroomnet. De simpelste methode om dat te bewerkstelligen is het implementeren van dynamische stroomprijzen: duur als het aanbod beperkt is en goedkoop als er voldoende beschikbaar is. Slim met energie omgaan helpt daarbij. Steeds meer apparatuur is 'connected' en kan zelf in- of uitschakelen als de uurprijs laag of hoog is. Slimme laadpalen en veel EV's kunnen zo ingesteld worden dat ze voornamelijk laden wanneer de stroomprijs laag is, overdag of 's nachts. Met apps als Jedlix en Stekker kan dit zelfs volautomatisch. Ook nieuwe wasmachines, vaatwassers en warmtepompen zijn steeds vaker te programmeren. Bepaalde zaken, zoals het avondeten, zijn echter niet zo eenvoudig naar een andere tijd te verplaatsen, dus de dagelijkse stroompiek tussen 18.00 en 20.00 uur blijft bestaan. Tegelijk moet ook de industrie zich aanpassen; energie-intensieve processen worden idealiter verplaatst naar momenten waarop ruimschoots (goedkope) elektriciteit beschikbaar is en moeten vooral niet plaatsvinden op momenten van schaarste. Omdat dit niet altijd kan, wordt steeds vaker een beroep gedaan op een vorm van tijdelijke energieopslag. Dus een soort buffer die op (goedkope) momenten van overschotten stroom opslaat om die tijdens (dure) pieken te gebruiken of terug te leveren. Dit is niet alleen beter voor het net, maar uiteindelijk ook goedkoper. Om netwerkinstabiliteit en -congestie te voorkomen, zijn aanzienlijke investeringen in infrastructuur noodzakelijk, zoals netversterking en slimme meters. Daarnaast wordt de rol van digitale technologie en data-analyse steeds crucialer voor het efficiënte beheer van het energienetwerk. Slimme netwerken, kunstmatige intelligentie en machinelearning kunnen helpen bij het voorspellen van vraag en aanbod, en het optimaliseren van de energieproductie en -consumptie. Energieopslag Flowcel als thuisaccu? Hoewel flowcellen traditioneel worden gebruikt in industriële toepassingen vanwege hun omvang, kunnen ze ook dienstdoen als thuisaccu. Het Duitse bedrijf VoltStorage werkt aan een vanadiumredoxflowcel voor residentieel gebruik. De VoltStorage Smart heeft een capaciteit van 6,2kWh, de efficiëntie ligt rond de 80 procent en het systeem is ontworpen voor een levensduur van minimaal twintig jaar. Ook UniEnergy Technologies was, behalve met industriële producten, bezig met een vanadiumthuisaccu voor residentieel gebruik, maar ging in 2021 failliet. Het Australische bedrijf RedFlow heeft de ZBM2 ontwikkeld, een zinkbromideflowcel met een capaciteit van 10kWh. Hoewel flowcellen schaalbaar zijn en energie langdurig kunnen opslaan, zijn dergelijke thuisaccu's alsnog bedoeld voor kortstondige opslag en niet voor seizoensopslag. Dat laatste zou enorm duur en inefficiënt zijn. Om netcongestie te beperken, wordt het steeds belangrijker dat duurzame stroom zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt en ook gebruikt, maar het waait niet altijd en de zon schijnt 's nachts niet. Energieopslag is daarom een cruciale factor: tijdelijke opslag van duurzaam opgewekte energie voor gebruik op een later moment. Bijvoorbeeld 's nachts of juist voor het begin of eind van de werkdag, wanneer er relatief veel energie wordt gebruikt en de zon niet optimaal schijnt. Omdat de opbrengst van zonne- en windenergie sterk fluctueert, wordt het in de toekomst steeds belangrijker om duurzaam opgewekte energie zoveel direct te gebruiken óf tijdelijk op te slaan. Voor het opslaan van elektriciteit zijn diverse technieken beschikbaar, maar die worden nog niet grootschalig gebruikt en hebben allemaal zo hun voor- en nadelen. Waterstof kent grote energieverliezen en vereist een complexe infrastructuur met tanks waarin het gas door compressie onder hoge druk wordt gekoeld en bewaard, of met ondergrondse opslag, zoals lege gasvelden. Synthetische brandstoffen laten zich makkelijker opslaan, maar kennen nog grotere verliezen en zijn dus, net als waterstof, erg duur. Die kosten worden pas flink gedrukt als er structureel sprake is van energieoverschotten en de elektriciteit vrijwel gratis beschikbaar is. Dus niet incidenteel een dagje met negatieve prijzen, maar vrijwel iedere dag, ook in de winter. We zijn nog ver van dat punt verwijderd, als het al bereikbaar is, want door elektrificatie zal ons elektriciteitsverbruik de komende decennia flink toenemen, ook in de industrie. Daar staat natuurlijk wel de afbouw van fossiele energie tegenover, inclusief alle energie-intensieve en vervuilende processen daarvan. Eerder in onze reeks artikelen over accu-innovaties, hebben we al een aantal typen accu's besproken dat zich ook goed kan lenen voor energieopslag. Denk bijvoorbeeld aan lithiumijzerfosfaat (LFP), dat goedkoper is en minder kritische grondstoffen vereist dan reguliere accu's. Maar ook aan natriumaccu's, die nog goedkoper zijn doordat natrium, zout, vrijwel overal gewonnen kan worden, waardoor dit ook geopolitiek interessant is. Dat type accu wordt op dit moment nog maar beperkt geproduceerd en gebruikt, maar kan de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Flowcelaccu's bieden, op een uitzondering na, ook geopolitieke onafhankelijkheid en zijn bovendien uitermate schaalbaar.

Werking en verschillen

Een flowcelaccu is een type oplaadbare accu die er compleet anders uitziet dan de gebruikelijke accu's, zoals lithiumionaccu's in pouch- of celvorm. Het bestaat uit twee tanks die gevuld zijn met elektrolyten die via een systeem van leidingen en pompen naar de elektrochemische cellen worden gestuurd. Elektriciteit wordt opgewekt door redoxreacties tussen de twee verschillende elektrolyten. Een illustratie van een conventionele redoxflowcelaccu, met twee energieopslagtanks en elektrochemische reactiecellen. Bron: Colintheone, Wikimedia Een flowcelaccu functioneert als een elektrochemische cel waarbij energie wordt opgewekt door vloeistoffen met metaalionen langs een membraan te pompen. Dit membraan faciliteert de beweging van ionen van de ene vloeistof naar de andere, wat resulteert in een elektrische stroom die via de elektrode kan worden afgetapt voor gebruik in een elektrisch apparaat of bedrijfspand. De vloeistoffen komen nooit fysiek met elkaar in aanraking doordat ze gescheiden zijn door het membraan. Hoe werkt het? Geschiedenis De flowcelaccu vond zijn oorsprong al in de vroege jaren zeventig, toen NASA verschillende soorten accu's onderzocht voor gebruik in ruimtevaartuigen. Het idee was om een accu te ontwikkelen die een relatief hoge energiedichtheid kon bieden en tegelijk flexibel en schaalbaar was. In de jaren tachtig en negentig werd veel onderzoek gedaan naar de chemie en de materialen die gebruikt konden worden in flowcelaccu's, waarbij de focus vooral lag op het vinden van elektrolyten die veilig en efficiënt waren. Gedurende deze periode werden verschillende types ontwikkeld, waaronder de vanadiumredox- en de zink-broomflowcel. Met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie werd de behoefte aan grootschalige energieopslag steeds duidelijker. Flowcellen kunnen daarvoor een rol spelen vanwege hun vermogen om grote hoeveelheden energie op te slaan en deze gedurende langere periodes vast te houden. Daarom zien we steeds vaker pilots en commerciële toepassingen van dit type accu, vooralsnog vooral industrieel. Flowcelaccu's functioneren op basis van redoxreacties, waarbij oxidatie en reductie simultaan in twee gescheiden compartimenten plaatsvinden. Tijdens het opladen van de accu worden de elektrolyten in een chemisch gereduceerde toestand gebracht. Bij het ontladen wordt de opgeslagen chemische energie weer omgezet in elektrische energie door een omgekeerde oxidatiereactie te faciliteren. Wanneer de elektrolyten door de cel stromen, ondergaan ze aan de elektroden een redoxreactie: de ene elektrolyt wordt geoxideerd en staat elektronen af, terwijl de andere elektrolyt wordt gereduceerd en elektronen opneemt. Dit elektronentransport genereert een elektrische stroom die kan worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien of voor grootschalige energieopslag, bijvoorbeeld bij zonne- en windmolenparken. Lange levensduur Net als een normale accu kan een flowcelaccu steeds opnieuw worden opgeladen. Dit gebeurt door stroom in tegenovergestelde richting door het systeem te voeren, waardoor de ionen naar hun oorspronkelijke positie worden teruggebracht. Praktijktests laten zien dat flowcellen een lange levensduur hebben en geschikt zijn voor meer dan 10.000 cycli; in de industrie wordt gesproken over een levensduur van twintig jaar. De vloeistoffen kunnen eventueel vervangen worden, waardoor het apparaat opnieuw wordt 'getankt', een unieke eigenschap van dit type accu. Modulaire opslagcapaciteit en in serie te koppelen De opslagcapaciteit van een flowcelaccu is direct gerelateerd aan het volume en de ionenconcentratie van de vloeistof. De hoeveelheid geleverde stroom wordt bepaald door de efficiëntie en de oppervlakte van de membranen. De spanning van een individuele cel hangt af van de gebruikte elektrolyten. Door verschillende cellen in serie te koppelen, kan de totale spanning van de accu worden verhoogd. Het geheel is daardoor heel schaalbaar. De opstelling is modulair uit te breiden, bijvoorbeeld om in een grotere capaciteit te voorzien. Dat kan door grotere elektrolyttanks te gebruiken om verscheidene opstellingen serieel en parallel te gebruiken. Een flowcellaccu op basis van waterstofbromide van het Nederlandse Elestor Verschillen met reguliere accu's Flowcelaccu's hebben een lagere energiedichtheid dan lithiumionaccu's. Ze zijn groter en zwaarder bij dezelfde hoeveelheid opgeslagen energie, en nemen dus per kWh/MWh meer ruimte in beslag, wat op een industrieterrein minder problematisch is dan in een stadsregio. De capaciteit van een flowcelaccu kan eenvoudig worden vergroot door de grootte van de opslagtanks te vergroten, terwijl capaciteit en vermogen bij lithiumionaccu's zijn gekoppeld. Flowcelaccu's hebben over het algemeen een lager risico op oververhitting en brand dan lithiumionaccu's, maar afhankelijk van de gebruikte vloeistoffen gelden er wel strenge veiligheidsmaatrelen. Lage spanning Een beperking van redoxflowcellen is het relatief lage spanningsbereik, dat doorgaans varieert van ongeveer 1,26 tot 1,65V, afhankelijk van het type en de gebruikte materialen. Dit is lager dan bij lithiumioncellen, die een celspanning van 3,6 tot 3,7V hebben. Een hogere celspanning is cruciaal voor een hogere energiedichtheid. Als een flowcel bijvoorbeeld een celspanning van 5V kan bereiken in plaats van 1,25V, zou de energiedichtheid theoretisch vier keer zo groot zijn, wat resulteert in een veel kleinere en lichtere batterij voor dezelfde energieopslag. Voor veel toepassingen, zoals elektrische voertuigen, is de spanning van één cel niet voldoende, dus dan worden cellen in serie geplaatst om de totale systeemspanning te verhogen: bijvoorbeeld 400 of 800V bij EV's. Dit concept wordt ook voor flowcellen gebruikt door membranen te 'stacken'. Hoewel het aanpassen van het spanningsbereik van een flowcel mogelijk is door de gebruikte elektrolytoplossing te wijzigen, zijn er andere technische uitdagingen, zoals het risico op kortsluiting en thermische problemen. Waterige oplossingen in flowcellen hebben een maximale celspanning van ongeveer 1,23V bij kamertemperatuur, terwijl organische oplossingen celspanningen tot wel 5V kunnen bereiken.

Vanadium: de nu meestgebruikte flowcel

Net als bij de brandstofcel en de conventionele accu is er niet slechts één type met vaste ingrediënten, maar zijn er talloze soorten flowcellen met verschillende chemische samenstellingen en eigenschappen. Ieder type gebruikt weer een andere samenstelling van grondstoffen, zoals vanadium, zinkbromide, waterstofbromide en een organische variant. Ze verschillen voornamelijk in de chemische stoffen die ze gebruiken voor energieopslag en -teruggave, maar ieder type heeft ook zijn voor- en nadelen, en de verschillen zijn daardoor best groot. Type Energiedichtheid (Wh/kg)* Ruwe schatting kosten per kWh* Bijzonderheden Vanadiumredox 25-35 $ 300-500 Veel ervaring mee, geopolitieke grondstof Zink-broom 70-85 $ 250-400 Relatief hoge energiedichtheid, snelle laadtijd IJzer-chroom 20-30 $ 200-350 Relatief lage kosten, milieuvriendelijk Waterstof-broom 40-50 $ 150-300 Relatief lage kosten, goede cyclusefficiëntie, milieuvriendelijk Organische redoxflow 15-25 $ 350-550 Biologisch afbreekbare elektrolyten, geen metalen, flexibel ontwerp, milieuvriendelijk * Deze bedragen zijn een ruwe indicatie, geen exacte wetenschap Vanadium (V) Van alle soorten is de vanadiumredoxflowcelaccu het meestgebruikte type van dit moment en waarschijnlijk ook het bekendste. Vanadium. Beeld: Wikimedia Een vanadiumredoxflowcelaccu gebruikt vanadium in verschillende oxidatietoestanden in beide elektrolyten. Dat heeft als voordeel dat er geen kruisbesmetting van ionen is. Het is een zilvergrijs metaal dat voornamelijk wordt gewonnen uit bepaalde mineralen en wordt voor een deel verkregen als bijproduct bij het opwerken van ijzererts. Hoewel het relatief overvloedig aanwezig is in de aardkorst, zijn er slechts een paar landen die het in grote hoeveelheden produceren, waaronder Rusland, China en Zuid-Afrika; 85 procent van de wereldreserve komt uit die landen. Het moet dus geïmporteerd worden en dat maakt Europa en de VS afhankelijk. Dit remt de groei van flowcellen op basis van vanadium, omdat de relaties onder druk staan vanwege handelsbeperkingen. Hoewel vanadium niet als een zeldzaam element wordt beschouwd, is er geopolitieke druk en dat komt het aanbod en de prijs niet ten goede. De eerste concepten van redoxflowcellen dateren al uit de vroege jaren zeventig, maar de vanadiumredoxflowcel werd pas in de jaren tachtig ontwikkeld door de Australische professor Maria Skyllas-Kazacos en haar team aan de University of New South Wales. Bij vanadiumflowcelaccu's wordt vanadium gebruikt in zowel de positieve als de negatieve elektrolyten, wat verschilt van andere flowcelaccu's, die verschillende chemische elementen kunnen gebruiken. Dit voorkomt dat de ene stof de andere vervuilt en verhoogt de levensduur van de accu. Een flowcelaccu van Cellcube met rechts de opslagtanks en vooraan een container met de membranen. Beeld: Cellcube Vanadiumprojecten Tientallen bedrijven wereldwijd zijn actief met vanadiumflowcellen, waarvan het Amerikaanse Cellcube een prominente speler is. Naar verluidt is het betrokken bij 130 verschillende projecten wereldwijd. Het eveneens Amerikaanse UniEnergy Technologies heeft een 600kW/2,2MWh-systeem geïnstalleerd in Washington om tijdelijk energie op te slaan, maar ging in 2021 failliet. Het Chinese Rongke Power bouwt, met staatssteun, sinds 2017 een van de grootste systemen ter wereld in Dalian (China). Uiteindelijk zal dit goed zijn voor een vermogen van maar liefst 200MW en een capaciteit van 800MWh. Momenteel is de helft hiervan al opgeleverd. Andere projecten zijn een 2MW/8MWh-faciliteit van San Diego Gas & Electric en een faciliteit met dezelfde specificaties van Gills Onions' Advanced Energy Storage in Californië. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende projecten met vanadiumflowcellen, onder andere van RedT. Vanadiumflowcelaccu's staan bekend om hun lange levensduur, waardoor ze vele duizenden cycli van opladen en ontladen kunnen doorstaan zonder aanzienlijk capaciteitsverlies. Bovendien zijn ze, net als andere flowcellen, zeer schaalbaar doordat de capaciteit eenvoudig kan worden vergroot door de grootte van de opslagtanks aan te passen. Vanadiumflowcellen staan over het algemeen bekend als veiliger dan veel andere typen accu's. Zo zijn ze bijvoorbeeld veel minder gevoelig voor oververhitting dan lithiumionaccu's, waardoor de kans op een thermische runaway, een brand of explosie aanzienlijk kleiner is. Vanadiumflowcellen zijn gebaseerd op waterige elektrolyten en hebben een bredere operationele temperatuurband. Tegenover de voordelen staan uiteraard ook nadelen. De initiële kosten zijn hoger dan bij andere flowcellen. Ze zijn ook zwaarder door de gebruikte grondstoffen, al is dat minder van belang voor stationaire toepassingen. Los daarvan is de geopolitieke afhankelijkheid de grootste zorg voor de toekomst. Voor grootschalige uitrol wil de EU niet afhankelijk zijn van landen als Rusland en China. Vanadium zelf is momenteel niet schaars, maar het is ook niet oneindig beschikbaar. Bovendien wordt 92 procent van al het gewonnen vanadium gebruikt in de staalindustrie. Het is cruciaal als legeringselement om de sterkte, taaiheid en slijtvastheid van staal te verbeteren. Toevoeging van een kleine hoeveelheid vanadium, meestal minder dan 0,5 procent, aan koolstofstaal kan de treksterkte met wel 100 procent verhogen en de vermoeiingssterkte met tot 30 procent. Het wordt onder andere gebruikt voor auto-onderdelen, gereedschappen en bouwmaterialen.

Waterstofbromide: overvloedige grondstoffen, lagere kosten

Een ander type flowcelaccu dat de laatste jaren sterk in opkomst lijkt te zijn, werkt op basis van waterstofbromide. Als de accu wordt opgeladen, wordt waterstof geproduceerd aan de negatieve en broom aan de positieve elektrode. Tijdens het ontladen reageren deze twee stoffen met elkaar, waarbij elektriciteit wordt geproduceerd. De werking van een waterstofbromideflowcelaccu. Beeld: Elestor Waterstofbromide Toekomst: membraanloos Een van de duurste, teerste en meest complexe onderdelen van een flowcel is het membraan. Het laat vaak toch een klein deel van de elektrolyt door en slijt door een schurende werking van kristallen in de vloeistof en door chemische processen. Het is dus interessant om een flowcelaccu te maken waarbij geen membraan nodig is. Ook zonder een membraan mogen de vloeistoffen zich niet mengen, anders kan er geen potentiaalverschil optreden. Dit is mogelijk door gestroomlijnde vloeistofstromen te gebruiken, een zogenaamde laminaire stroming. Bij een waterstofbromideflowcelaccu is een membraanloze variant een optie. Elestor, Shell, Fraunhofer, de TU Delft en enkele andere Europese universiteiten doen hier momenteel onderzoek naar. Er stroomt dan een mengsel van dibroom en broomwaterstofzuur over de kathode. Deze stroom staat in direct contact met een stroom van alleen waterstofbroomzuur, die weer in contact staat met een poreuze anode. Door deze anode stroomt waterstofgas. Door het weglaten van het membraan zouden de productiekosten verder kunnen dalen. Tijdens het opladen wordt duurzame elektrische energie gebruikt om een elektrolyseproces te starten waarbij waterstofbromide (HBr) wordt gesplitst in waterstofgas (H₂) en broom (Br₂). De waterstof wordt opgeslagen aan de negatieve elektrode, terwijl het broom wordt opgeslagen aan de positieve elektrode. In de praktijk zijn dat twee of meer verschillende gastanks, waarin de waterstof in gasvorm onder atmosferische condities wordt opgeslagen. Het onder druk opslaan van waterstof kan ook, maar dat wordt momenteel nog beperkt toegepast. Broom behoort tot de groep halogenen en wordt voornamelijk gewonnen uit zouten in zeewater en zoutmeren, maar ook uit broomhoudende mineralen als bromiet. Het is overvloedig beschikbaar en de prijs is over het algemeen stabiel. Het Nederlandse Elestor is al sinds 2014 actief in de ontwikkeling van waterstofbromideflowcellen. Wij spraken ceo Guido Dalessi daarover. "Je begint altijd met een paar stadia om de businesscase te testen. Het eerste systeem dat momenteel wordt gebouwd, heeft een capaciteit van 3MWh, wat wordt beschouwd als de minimale grootte en vermogen benodigd voor elektriciteitsmarkten en voor toepassingen zoals day ahead-planning. Na deze initiële fase willen we de capaciteit vergroten naar 250MWh." Elestor heeft een sterke relatie met Vopak, aanvankelijk zijn launching customer, maar sinds een jaar ook investeerder. Vopak is vooral bekend van zijn zeehaventerminals, waar het de opslag en overslag van olie, gas en chemicaliën verzorgt. Met het oog op de toekomst heeft Vopak een groeiende focus op duurzame energie. Het bedrijf heeft een netwerk van tachtig terminals wereldwijd, die allemaal aan zee liggen, een strategisch voordeel met het oog op windmolenparken op zee, waarvan de kabels ergens aan land moeten komen, idealiter op een locatie waar ook energieopslag een optie is. Een waterstofbromideflowcellaccu van Elestor in aanbouw voor Vopak Waterstofbromide- (HBr-)flowcelaccu's onderscheiden zich met een aantal voordelen. Ze hebben een hoge energiedichtheid en een veel hogere vermogensdichtheid dan veel andere flowcelaccu's. Ze kunnen dus meer energie opslaan in een gegeven volume. Een ander essentieel voordeel zijn de gebruikte grondstoffen. Waterstof en broom zijn relatief overvloedig beschikbaar en in alle werelddelen te winnen of produceren. Dit maakt de aanvoer van grondstoffen betrouwbaar en potentieel minder duur. Verder hebben deze accu's een lange levensduur en lage zelfontlading, wat betekent dat ze hun opgeslagen energie over langere perioden kunnen behouden, wat ideaal is voor korte- of langetermijnopslag. De waterstofbromidevariant heeft volgens Elestor een efficiëntie van 90 procent voor het laden en ontladen. Met BMS, omvormers, sensoren en alle veiligheidssystemen erbij zou de efficiëntie op 70 tot 75 procent uitkomen. Het gebruik van broom vereist wel voorzorgsmaatregelen en onderhoud. Het is corrosief is en kan leiden tot slijtage van de componenten, wat voorkomen kan worden door speciale materialen en coatings. Bovendien is broomgas giftig, waardoor veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor behandeling, transport en opslag. Datzelfde geldt voor waterstof, dat explosief is. Dit molecuul is bovendien zo klein dat het snel kan ontsnappen, waarvoor dus ook specifieke maatregelen nodig zijn. Op een terrein met zware industrie kan vaak wel in de juiste veiligheidsmaatregelen worden voorzien, maar op andere locaties is dat minder makkelijk. Deze maatregelen werken in eerste instantie kostenverhogend. Toch ziet Dalessi van Elestor juist die kosten als voordeel. "De ontwikkelkosten van waterstofbromide-flowcelaccu's zijn hoger dan die van andere varianten, maar uiteindelijk kijken bedrijven naar de levelized cost of storage, ofwel lcos. Dus de totale kosten van een energieopslagsysteem over zijn levensduur verdeeld over de hoeveelheid energie die het daadwerkelijk kan opslaan en leveren. Dit omvat niet alleen de aanschafkosten, maar ook de operationele kosten, het onderhoud en de levensduur van de accu. De winst zit hier bij de lange levensduur, de uitbreidbaarheid, de lage zelfontlading en vooral de overvloedige grondstoffen. Waterstof is relatief goedkoop; de capaciteit verdubbelen kost bijvoorbeeld slechts 10 procent meer. En broom is per kWh zo'n 20 keer goedkoper dan vanadium. Al met al is de lcos inclusief veiligheidsmaatregelen een factor vier tot vijf goedkoper dan een vanadiumflowcel. En in de toekomst kunnen de kosten nog verder gedrukt worden door het membraan weg te laten, en door het geheel aan te sluiten op een netwerk van waterstofleidingen en te integeren met elektrolyzers." Andere bedrijven die los van Elestor actief zijn met dit type accu, zijn EnStorage en Lockheed Martin. De eerstgenoemde is onder andere bezig met een project in Jeddah, Saudi-Arabië.

Organische flowcellen: geen metalen, maar organische moleculen

Alle flowcellen die we tot nu toe hebben beschreven, gebruiken metalen of grondstoffen zoals broom. Die metalen zijn kostbaar, soms schaars en niet op ieder continent te winnen. Voor vloeistoffen als broom geldt dit niet, maar er is een nog veel goedkoper en milieuvriendelijker alternatief: een organische redoxflowcel. Organische flowcel Organische flowcelaccu's gebruiken organische moleculen, zoals aromatische amines, in plaats van metalen om de elektrolyten te vormen. Dit resulteert in lagere kosten en minder milieubelasting, maar tot nu toe zijn dergelijke flowcellen niet goed van de grond gekomen. Deze variant bevindt zich nog in een vroeg stadium en er zijn problemen met de stabiliteit van de organische moleculen. Demonstratieprojecten Organische flowcelaccu's zijn een relatief nieuwe ontwikkeling en zijn ongeveer tien jaar geleden bedacht. Harvard Universiteit had een voortrekkersrol op dit vlak en heeft al werkende accu's ontwikkeld die zijn getest tot 10.000 cycli zonder significante degradatie. Ook heeft de universiteit verschillende demonstratieprojecten om de toepasbaarheid van deze technologie te onderzoeken, onder andere een pilotproject met een zonne-energieboerderij en een samenwerking met het Department of Energy voor het opschalen van het grid. De organische flowcel van Harvard gebruikt quinonen als organische moleculen, maar er zijn meer varianten. Zo heeft een onderzoeksteam van de South China University of Technology een waterige flowcelaccu ontwikkeld met een gemodificeerde vorm van 'tempo' als positieve elektrolyt. Door dit te combineren met viologen, een organische verbinding met omkeerbare redoxreacties, heeft de universiteit de oplosbaarheid en geleidbaarheid van de elektrolyt verbeterd. De testaccu toonde een capaciteitsbehoud van 99,98 procent per cyclus. Het gebruik van organische elektrolyten helpt niet alleen om de afhankelijkheid van grondstoffen te verminderen, maar belast ook het milieu minder doordat deze materialen over het algemeen milieuvriendelijker zijn. Bovendien kunnen de organische elektrolyten onder pH-neutrale omstandigheden werken, waardoor er een veel grotere materiaalkeuze is; corrosievaste materialen zijn niet nodig. Omdat de stoffen niet gevaarlijk zijn, zijn speciale voorzorgsmaatregelen evenmin nodig. Dit alles kan de kosten van energieopslag verlagen; naar verluidt zijn de productiekosten minimaal 20 procent lager dan die van traditionele flowcellen. Het belangrijkste knelpunt is dat de organische moleculen die als elektrolyten worden gebruikt, minder stabiel zijn dan anorganische alternatieven. Dit kan leiden tot een snellere afname van de capaciteit en efficiëntie, wat van grote invloed is op de levensduur van de accu. De technologie is nog relatief nieuw, en vereist verder onderzoek en ontwikkeling om de praktische toepasbaarheid te bewijzen. Daarbij bemoeilijkt het gebrek aan gevestigde productiemethoden en industriestandaarden de commercialisering. In een typische flowcelaccu wordt energie opgeslagen door middel van een elektrochemisch proces tussen twee chemische componenten. De energie wordt opgeslagen in chemische bindingen van de organische moleculen, die tijdens de laad- en ontlaadcyclus van vorm veranderen. Dit kan op basis van verschillende moleculen, ieder aan hun eigen kant van de accu, maar dat komt de stabiliteit meestal niet ten goede. De verschillende moleculen aan de positieve en negatieve kant mengen zich uiteindelijk altijd een beetje doordat membranen altijd een beetje doorlatend zijn. Daardoor is sprake van capaciteitsverlies. Dit is te voorkomen door moleculen te gebruiken die aan beide kanten geschikt zijn: een symmetrische accu. Kruisbesmetting maakt dan niet uit, want ze zijn hetzelfde. Het Blatter-radicaal dat is gebruikt in het onderzoek kan elektronen opnemen of afgeven. Illustratie Edwin Otten, RUG Blatter-radicaal Het Blatter-radicaal, genoemd naar de chemicus die het voor het eerst synthetiseerde, is een type organische verbinding die een ongepaard elektron bezit. Dit ongepaarde elektron maakt het tot een radicaal en verleent het speciale chemische eigenschappen die in bepaalde toepassingen nuttig kunnen zijn, zoals in organische flowcelaccu's. Blatter-radicalen vormen een klasse van organische radicalen die bipolair zijn. Dat betekent dat ze in een redoxreactie elektronen kunnen doneren en accepteren. Dit kenmerk maakt deze radicalen uitermate geschikt voor gebruik in elektrochemische systemen, zoals organische flowcelaccu's. Een team van wetenschappers onder leiding van professor Edwin Otten van de Rijksuniversiteit Groningen heeft, in samenwerking met de TU Eindhoven en de Technical University of Denmark, een nieuwe aanpak geïntroduceerd: het gebruik van het Blatter-radicaal. Dat is een stabiel organisch molecuul dat in staat is om elektronen te accepteren en te doneren. Het concept van Otten, universitair hoofddocent moleculaire energiematerialen, gaat uit van een symmetrisch ontwerp met twee identieke opslagtanks. Dit voorkomt problemen met de stabiliteit, die in andere ontwerpen ontstonden door reactieve radicalen. Vorig jaar bleek uit tests dat de accu betrouwbaar functioneerde gedurende 275 oplaad-ontlaadcycli. "Ondertussen zitten we boven de 1000", vertelt Otten aan Tweakers, "Maar ik verwacht dat dit verder op zal lopen en uiteindelijk dezelfde lange levensduur zal bieden als andere flowcellen." Een groter probleem waar nog aan gewerkt wordt, is de lage elektrische spanning. Otten: "Het principe van symmetrische accu's proberen we nu door te ontwikkelen naar organische flowcellen die een grotere energiedichtheid hebben. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe moleculen met een hogere spanning. Daarbij is het belangrijk om tegelijk de stabiliteit te waarborgen, wat essentieel is voor commerciële toepassingen." Een voordeel van Ottens concept is dat eventuele lekkage van het Blatter-radicaal door het membraan geen significant probleem vormt en dat de aanmaak van dit organische radicaal eenvoudig is, wat grootschalige productie mogelijk maakt. Hoewel organische flowcellen dus veelbelovend zijn, loopt de ontwikkeling ervan nog achter op die van andere flowcellen. Otten: "De andere varianten hebben een voorsprong. Het concept van organische flowcellen bestaat nog maar iets langer dan tien jaar. Er is meer onderzoek nodig en het opschalen van zoiets kost veel tijd. Ik verwacht dat het nog wel tien jaar duurt voordat organische flowcellen op grote schaal toegepast kunnen worden."

Hybride flowcellen en overige varianten

Op de vorige pagina bespraken we vanadium-, organische en waterstofbromideflowcellen. Op deze pagina gaan we in op de hybride uitvoeringen als zinkbromide en nog enkele andere varianten. Een zinkbromideflowcelaccu van RedFlow Zinkbromide (ZnBr) Koppeling vermogen en capaciteit Bij zinkbromideflowcelaccu's wordt zink afgezet op de negatieve elektrode tijdens het opladen. Dit betekent dat de capaciteit van de accu, dus de hoeveelheid energie die hij kan opslaan, gedeeltelijk wordt bepaald door de grootte en de oppervlakte van de elektrode waarop het zink wordt afgezet. Hoewel de hoeveelheid opgeslagen elektrolyt ook bijdraagt aan de capaciteit, is er een inherente koppeling tussen het vermogen, dus hoe snel de accu kan worden opgeladen of ontladen, en de capaciteit vanwege de zinkafzetting op de elektrode. Bij andere flowcelaccu's blijven beide reactieve stoffen volledig in gas- of vloeibare vorm. Dit betekent dat de capaciteit van de accu volledig wordt bepaald door de hoeveelheid opgeslagen elektrolyt, terwijl het vermogen wordt bepaald door de grootte en het ontwerp van de elektroden. Hierdoor is er een duidelijke loskoppeling van vermogen en capaciteit, waardoor het gemakkelijker is om de accu te schalen op basis van specifieke behoeften. Een zinkbromideflowcelaccu is een hybride variant van de redoxflowcel. Bij traditionele redoxflowcellen blijven beide reactieve stoffen volledig in gas- of vloeibare vorm. Bij de zinkbromidevariant wordt zink echter afgezet op de negatieve elektrode tijdens het opladen, waardoor deze variant een hybride wordt van traditionele flowcelaccu's en accu's met vaste elektroden. Andere hybridevarianten zijn ijzerzout- en zinkijzeraccu's. Voor al deze varianten geldt als nadeel dat er een vaste koppelingsverhouding is tussen vermogen en energie, terwijl dat bij andere flowcellen juist geheel onafhankelijk kan en daardoor beter schaalbaar is. In tegenstelling tot traditionele flowcelaccu's, waarbij beide elektrolyten een metaalion bevatten dat kan oxideren of reduceren, heeft de zinkbromide-flowcelaccu één vast metaal (zink) en één halogeen (broom). Tijdens het opladen wordt zink afgezet op de negatieve elektrode, terwijl bromide wordt geoxideerd tot broom aan de positieve elektrode. Bij ontlading reageren deze twee componenten om elektriciteit te produceren. Zink en broom zijn redelijk overvloedig aanwezig. Broom hebben we op de vorige pagina al behandeld. Zink staat op de 24e plaats van meest voorkomende elementen in de aardkorst en wordt voornamelijk gewonnen uit sphaleriet, een mineraal dat ook andere metalen bevat. De prijs van zink is relatief stabiel, mede dankzij de ruime beschikbaarheid en de verspreiding van mijnen over de wereld. Het grootste voordeel van zinkbromideflowcelaccu's is de relatief hoge energiedichtheid in vergelijking met andere flowcelaccu's, wat te danken is aan de hybride opzet. Het modulaire ontwerp geeft ze een hoge schaalbaarheid en aanpasbaarheid aan specifieke behoeften, zij het dus minder flexibel dan andere flowcellen. Verder biedt ook deze variant een lange levensduur en cycli zonder veel capaciteitsverlies. Bovendien zijn dure membranen niet nodig bij zinkbromideflowcelaccu's. Dit kostenvoordeel kan echter veranderen als andere varianten, zoals HBr, overstappen op membraanloze methoden. In tegenstelling tot pure flowcelaccu's profiteert het hybride model van zinkbromide dus niet van de volledige loskoppeling van vermogen en capaciteit. Volgens Guido Dalessi van Elestor is dat een serieus nadeel met het oog op de toekomst. "Doordat bij hybride flowcellen een van de chemische bestanddelen als een vaste stof wordt geplateerd tijdens de laadcyclus, wordt de energie beperkt door de oppervlakte van de elektrode. Om deze reden worden hybride flowcellen geleverd met een vaste koppelingsverhouding van vermogen en energie, meestal tussen 1:4 en 1:8. Maar doordat de energietransitie zich steeds verder ontwikkelt, waarbij steeds langere periodes overbrugd moeten worden, zal de vereiste verhouding tussen energie en vermogen aanzienlijk moeten toenemen, tot wel 1:100 of zelfs 1:150. Dus is ontkoppeling van stroom en energie essentieel om economische langetermijnopslag in te zetten. Een hybride flowcel kan die markten economisch niet bedienen doordat er dan een veel te hoog vermogen wordt ingezet, wat tot onnodige extra kosten leidt." Een ander nadeel is dat het hybride concept een kortere levensduur heeft dan andere flowcellen. Dat komt doordat zink als metaal neerslaat op de negatieve elektrode tijdens het opladen. Dat kan leiden tot de vorming van dendrieten, kleine, boomachtige structuren die de elektrode uiteindelijk kunnen beschadigen, net als bij lithiumionaccu's. Dit kan uiteindelijk leiden tot kortsluiting. Bovendien kan de afzetting van zink op de elektrode ongelijkmatig zijn, wat leidt tot een ongelijkmatige verdeling van het materiaal en daardoor tot een afname van de efficiëntie van de elektrode. Om die reden moeten dit soort flowcellen regelmatig gereset worden. Circa eens per week worden ze volledig ontladen, wat een praktisch nadeel is. Mede vanwege onzekerheid over vanadium is er wel een toenemende interesse in dit hybride concept. Enkele bedrijven die bezig zijn met dit type accu's, zijn RedFlow Limited, Primus Power en EnSync Energy Systems. RedFlow lijkt vooral te willen concurreren met lithiumionaccu's en heeft onder andere een thuisaccu op basis van een zinkbromideflowcel aangekondigd. Overige varianten Los van de vier besproken flowcellen zijn er nog varianten die beperkt in gebruik zijn of nog verder ontwikkeld worden. Twee daarvan zijn ijzer-chroom (Fe-Cr) en ijzer-ijzer (Fe-Fe). Deze bieden een iets lagere energiedichtheid dan de andere flowcellen: nog iets lager dan vanadium. Ze bieden wel een lange cyclische stabiliteit en levensduur. Zo zou de Fe-Fe-variant ruim meer dan 20.000 cycli halen. Deze variant is ook minder complex doordat beide elektronen hetzelfde metaal gebruiken. Andere varianten zijn ijzer-zout en zink-ijzer, die beide net als zinkbromide een hybride uitgangspunt hebben. En dan zijn er nog ceriumredox- en polysulfide-bromideflowcellen. Die laatste variant maakt gebruik van natriumpolysulfide en natriumbromide als elektrolyten, maar bleek minder betrouwbaar en efficiënt te zijn. Tot slot is er nog een variant gebaseerd op liquid metal, wat technisch gezien geen flowcel is, maar waarbij vloeibare metalen wel redoxreacties ondergaan. Dit vereist echter zeer hoge bedrijfstemperaturen.

Tot slot