In dit artikel gaan we nader in op de trend van dynamische prijzen, het afschaffen van de salderingsregeling en veranderende nettarieven. Ook bespreken we de redenen voor deze veranderingen, de uitdagingen en de oplossingen.

We staan voor grote uitdagingen wat de energietransitie betreft. De transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare elektrische energie verhoogt de druk op het elektriciteitsnet, onder meer door elektrificatie: elektrische auto's, warmtepompen, industriële processen, enzovoorts. Ook de productie verandert: van vraaggestuurd en centraal opgewekt naar aanbodgestuurd en decentraal opgewekt. We produceren onze elektriciteit nu en in de toekomst steeds meer door zonnepanelen op daken en windmolens op land en in zee, dus verschuift de locatie van elektriciteitscentrales in de Randstad en bij industriële gebieden naar het platteland en de zee. Het net is daar niet op berekend en moet dus verzwaard worden, vanwege toenemende volatiliteit, meer decentrale opwekking en extra elektrificatie: een enorme en bijzonder kostbare operatie. Om het geheel in goede banen te leiden, moet het net slimmer gebruikt worden.