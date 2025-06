Tibber laat klanten met Homevolt-thuisaccu automatisch handelen op onbalansmarkt

Energieleverancier Tibber laat klanten met een Homevolt-thuisaccu automatisch handelen op de energiemarkt. Daarbij laadt de accu op als de prijzen laag zijn en levert de accu de energie terug als de prijzen hoog zijn. Tibber levert de accu's sinds november.

Klanten kunnen in de Tibber-app zien of de accu aan het laden is of juist niet, meldt Tibber. Klanten konden met die app of een losse api zelf al de accu laden of ontladen en zo handelen op de onbalansmarkt, maar met de nieuwe Grid Rewards-functie doet de accu dit zelf. "Hiermee wordt de druk op het stroomnet verder verlicht, terwijl consumenten profiteren van financiële voordelen", schrijft Tibber.

De Homevolt wordt sinds begin november door Tibber geïnstalleerd en komt in 6,6kWh- en 13,3kWh-varianten. De accu kan binnen of buiten gemonteerd worden. De kleine accu kost exclusief btw 5990 euro; de grote versie kost exclusief btw 7990 euro. Beide accu's zijn ook zonder Tibber-energiecontract te kopen en te gebruiken.

Onder Grid Rewards vallen ook andere functies, zoals de mogelijkheid om bijvoorbeeld elektrische auto's of warmtepompen flexibel in te zetten en te gebruiken als er veel overtollige duurzame energie is. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over het handelen op de onbalansmarkt.