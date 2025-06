In januari 2022 publiceerden we een uitgebreid achtergrondverhaal over thuisaccu's, een onderwerp dat ook op het forum van Tweakers zeer populair is. Voor bezitters van zonnepanelen wordt het in de toekomst belangrijker om zoveel mogelijk de eigen stroom te consumeren in plaats van terug te leveren aan het net, want de financieel voordelige salderingsregeling wordt tussen 2025 en 2031 uitgefaseerd en uiteindelijk resteert alleen een terugleververgoeding. In België is dat al het geval en is er sinds dit jaar ook een capaciteitstarief ingevoerd waarbij huishoudens gestimuleerd worden om het verbruik van stroom binnen een bepaalde bandbreedte te houden. Ook voor huishoudens zonder (veel) zonnepanelen, maar met een dynamische energieleverancier kan een thuisaccu interessant zijn, omdat je stroom op goedkope momenten kunt inkopen om op dure momenten te gebruiken, waarmee het net ook ontlast wordt.

Met een thuisaccu kun je overdag zonnestroom opslaan en deze stroom 's avonds gebruiken, wanneer het donker is en de panelen niets opleveren. Zeker tijdens winteravonden komt dat goed uit, want tussen zes en acht 's uur avonds is het stroomgebruik relatief hoog. Ook weet je op die manier zeker dat je groene stroom gebruikt in plaats van grijze. Een ander voordeel is dat je minder afhankelijk wordt van het net. Hoewel stroomstoringen in Nederland en België gelukkig zeldzaam zijn, komen ze af en toe voor. Als zich een storing voordoet, zit je met een thuisaccu, mits deze in eilandmodus kan opereren, niet in het donker, terwijl de rest van de buurt de kaarsen van stal moet halen. Zonnepanelen alleen helpen namelijk niet tegen stroomuitval, want de omvormer is gekoppeld aan het net. Bovendien is er een beveiliging die voorkomt dat de omvormer overbelast wordt, bijvoorbeeld wanneer hij de zonnestroom niet kwijt kan.

De thuisaccu van KC27 met de cellen in een afgeschermde behuizing onderin en drie blauwe Victron-omvormers

In het forum Duurzame energie en installaties wordt druk gediscussieerd over dynamische prijzen, zonnepanelen, omvormers, laders en thuisaccu's. Een van de uitgebreidste topics daar is Zelf een powerwall bouwen. Sinds dit topic in 2018 aangemaakt werd, is het ruim 300.000 keer bekeken en volgden er meer dan 2300 reacties. Diverse tweakers hebben het sindsdien gewaagd om een thuisaccu te bouwen en in gebruik te nemen. Wij spraken vijf van hen hierover: Jaszie, Pat-Juh, KC27, Domba en PCJR.