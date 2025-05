Vattenfall gaat terugleverkosten in rekening brengen vanaf 500kWh

Vattenfall-klanten die op jaarbasis meer dan 500kWh terugleveren aan het net, moeten hiervoor terugleverkosten betalen. Het bedrijf heeft hiervoor schalen per 250kWh, waarbij de goedkoopste schaal 250kWh is. Andere energieleveranciers gingen Vattenfall voor.

De vaste terugleverkosten gelden vanaf 1 juli voor klanten met een variabel contract of voor klanten die na 1 juli een vast contract afnemen of verlengen. Klanten met een huidig vast contract betalen de terugleverkosten dus pas als hun contract verlengd moet worden. Vattenfall, een van de grootste energieleveranciers van Nederland, zegt dat de terugleverkosten eerlijker zijn voor klanten zonder zonnepanelen en zegt dat zonnepanelen nog steeds geld opleveren als klanten salderen.

Klanten betalen pas terugleverkosten als ze op jaarbasis meer dan 500kWh terugleveren aan het net. Daarbij gaat het dus om elektriciteit die is opgewekt met zonnepanelen, maar niet direct door de klant wordt gebruikt. Om de kosten te berekenen, gebruikt de energieleverancier schalen van 250kWh. Een klant die bijvoorbeeld op jaarbasis 3300kWh teruglevert, valt in schaal 13 en moet 330 euro aan terugleverkosten betalen. Een klant die twee keer zoveel teruglevert, valt in schaal 20 en heeft terugleverkosten van 686 euro, beide inclusief btw.

Vattenfall raadt klanten aan slimmer om te gaan met zonne-energie en bijvoorbeeld een was te draaien of elektrische auto op te laden als de zon schijnt. De energieleverancier is niet het eerste Nederlandse bedrijf dat terugleverkosten in rekening brengt; onder meer Eneco kondigde dit in april ook aan.

De bedrijven brengen terugleverkosten in rekening omdat er een onbalans zit tussen de zonnestroom die klanten aanleveren en de stroom die ze later in het jaar afnemen. Die zonnestroom komt vaak op momenten dat er veel energieaanbod is, waardoor de zonnestroom dus minder waard is voor de energieleverancier. Wanneer die klanten stroom afnemen, is de stroomprijs meestal hoger, omdat het bijvoorbeeld winter is en er minder zonne-energie is. "De stroom die je teruglevert is dus minder waard dan de stroom die je afneemt. Daardoor maken wij extra kosten", schrijft Vattenfall.