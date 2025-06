Eneco gaat zonnepaneeleigenaren terugleveringsheffing berekenen

Energieleverancier Eneco gaat in Nederland extra kosten in rekening brengen bij eigenaren van zonnepanelen die stroom terugleveren. In eerste instantie verhoogt Eneco het maandelijkse vastrecht bij nieuwe contracten met zes euro. Later dit jaar komt er een tarief per kilowattuur.

Bron: Eneco

Wanneer klanten met zonnepanelen een nieuw contract bij Eneco afsluiten, wordt er in eerste instantie een maandelijks vastrecht met een verhoging van zes euro per maand gerekend. Vanaf een niet nader beschreven moment in de zomer gaat Eneco een tarief per netto teruggeleverde kilowattuur rekenen, zolang de salderingsregeling van kracht is. Wederom geldt dit voor nieuwe contracten. Er is nog geen concreet bedrag bekendgemaakt. Wel zegt de energieleverancier dat de terugleververgoeding voortaan vijf eurocent per kilowattuur is.

Het verhogen van het vastrecht voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet is volgens Eneco ingevoerd om de terugleverkosten niet langer door te berekenen aan alle klanten, maar specifiek aan zonnepaneeleigenaren. De energieleverancier zegt dat het aantal huishoudens met zonnepanelen de afgelopen jaren sterk is toegenomen en dat de kosten voor teruglevering daardoor ook zijn gestegen. Eneco is niet de enige energieleverancier die een terugleveringsheffing doorberekent. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de politieke instandhouding van de salderingsregeling en de tegenmaatregelen die energieleveranciers daarom treffen.