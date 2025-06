Hackerskamp What Hackers Yearn vindt in 2025 plaats tussen 8 en 12 augustus

De volgende editie van het Nederlandse hackersevenement dat vorige keer May Contain Hackers heette, vindt in 2025 tussen 8 en 12 augustus plaats in Alkmaar. Het evenement krijgt volgend jaar de naam What Hackers Yearn, of WHY. Het programma volgt nog.

De organisatie laat weten dat What Hackers Yearn van vrijdag 8 tot en met dinsdag 12 augustus 2025 opnieuw plaatsvindt. Het evenement vindt plaats in het Noord-Hollandse recreatiegebied Geestmerambacht, vlak bij Alkmaar. Er zijn vooralsnog weinig details bekend over de invulling van het evenement. Op 6 april komen de vrijwilligers van de organisatie voor het eerst bij elkaar om daarover te praten.

Het evenement heet volgend jaar WHY, wat staat voor What Hackers Yearn. "Deze naam sluit perfect aan bij de nieuwsgierige aard van hackers en hun oneindige nieuwsgierigheid en leergierigheid", zegt de organisatie tegen Tweakers. Het hackerskamp krijgt iedere editie een dergelijke geuzennaam. Zo werden eerder al Still Hacking Anyway en Observe. Hack. Make gebruikt.

WHY is een hackersconferentie die iedere vier jaar door een groep vrijwilligers wordt georganiseerd. De vorige editie vond in 2022 plaats in Zeewolde, nadat de editie van 2021 werd geannuleerd.

Correctie: in het artikel stond aanvankelijk dat het evenement May Contain Hackers heette, maar dat was de naam van de voorgaande editie.