Badge van hackerkamp MCH2022 heeft wifi, fpga en Raspberry Pi Pico

De badge van de Nederlandse hackersconferentie May Contain Hackers bevat dit jaar een fpga, een Raspberry Pi en een wifiverbinding. In plaats van een gelamineerd visitekaartje kunnen bezoekers voortaan een complete computer gebruiken als identificatiebadge.

De makers van de badge hebben een teaser getoond waarop te zien is wat het apparaat allemaal kan. Apparaat is het juiste woord, want de nieuwe badge voor MCH2022 is gebaseerd op een ESP32-controller, specifiek de Espressif Wrover-E met 16MB aan opslag en 8MB aan psram. Op die manier hopen de makers dat de badge via wifi ook goed samen kan werken met de badge die tijdens SHA2017 werd uitgebracht. Die bevatte dezelfde module en kon al gebruikmaken van wifi. Daar zat een E Ink-scherm op, maar de huidige badge heeft een kleurenscherm. De badge krijgt een 2,2"-tft-display met een resolutie van 240x320 pixels.

De inhoud van het scherm wordt weergegeven door een Lattice ICE40UP5K-fpga en een Raspberry Pi Pico wordt gebruikt om het apparaat van een USB-aansluiting te voorzien. Ook zit er een 16bit-dac op de badge voor een stereohoofdtelefoonaansluiting en een monospeaker op het board zelf, verschillende ledjes die kunnen worden geprogrammeerd en een 2Ah-accu waarmee de badge het een dag moet volhouden.

Het hackerskamp MCH2022 vindt dit jaar plaats tussen 22 en 26 juli. Vorig jaar moest de organisatie het evenement nog afgelasten. Voor het kamp zijn ongeveer 3500 badges beschikbaar voor de eerste kopers van een ticket.