Nederlands hackerkamp MCH2021 zoekt deelnemers voor workshops en lezingen

De Nederlandse hackerconferentie May Contain Hackers 2021 is op zoek naar mensen die bij willen dragen aan het evenement. De organisatie geeft lezingen, workshops en kunstinstallaties als voorbeelden. Het kamp is van 6 tot 10 augustus 2021 in Zeewolde.

Het thema van de MCH2021 is Eventually Consistent, waarbij de organisatie op zoek is naar content die gaat over hoe mensen kunnen herstellen van extreme gebeurtenissen. Zo schrijft de organisatie dat leveringsketens steeds langer en kwetsbaarder zijn geworden, burgerlijke vrijheden en democratieën verder zijn beperkt en dat cyberveiligheid steeds verder onder druk komt te staan. Bij MCH2021 wil de organisatie stilstaan bij hoe de gemeenschap kan reageren op deze veranderingen.

Inzendingen hoeven niet per se bij dit thema aan te sluiten, al heeft dat voor de organisatie wel de voorkeur. Als voorbeelden geeft de organisatie lezingen over cyberveiligheid en hacks op gedecentraliseerde infrastructuur, anti-surveillance en gratis software. Bijdragen kunnen ook praktisch zijn, zoals het lanceren van waterraketten met jongeren en ouderen. In het verleden was er een workshop over hoe vliegtuigpassagiers efficiënt hun koffers kunnen inpakken, gaf de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg een literaire workshop en was er een lezing over hoe mensen een eigen deeltjesversneller kunnen bouwen.

Deelnemers kunnen een plekje op het programma bemachtigen via het content submission system van MCH2021. De organisatie heeft een deadline van 1 februari 2021 ingesteld en wil het programma vanaf 1 mei incrementeel openbaar maken. Bijdragen worden onder een cc-by-licentie openbaar gemaakt, het kamp wordt ook opgenomen. Deelnemers die niet willen dat ze worden opgenomen, kunnen dit bij de organisatie aangeven. Films die onder andere licenties vallen, worden door de organisatie niet zelf openbaar gemaakt.

De MCH2021 speelt volgend jaar augustus af op Scoutinglandgoed in Zeewolde. Het is de negende editie van een vierjaarlijks evenement. De vorige editie heette SHA2017 en had lezingen over onder meer beveiliging, privacy, muziek, film en LEGO. De organisatie verwacht voor de MCH2021 vijfduizend bezoekers.