Blog geschreven door kunstmatige intelligentie haalt toppositie op Hacker News

Een Amerikaanse student heeft met een door kunstmatige intelligentie geschreven blog een toppositie op Hacker News bereikt. Lezers van dat platform merkten niet op dat de tekst niet door een mens is geschreven. De student gebruikte het GPT-3-taalmodel van OpenAI.

Zijn blog met berichten geschreven door GPT-3 heeft in totaal 26.000 bezoekers opgeleverd, schrijft Liam Porr. De Amerikaanse student maakte drie accounts op Hacker News om links in te sturen naar zijn eigen blog en een paar up-votes te geven. Een van de blogposts kreeg tractie en kwam bovenaan de lijst te staan. Onder die post, getiteld 'Feeling unproductive? Maybe you should stop overthinking' ontstond een inhoudelijke discussie van Hacker News-gebruikers.

Verreweg de meeste gebruikers hadden niet door dat het om een tekst ging die niet door een mens is geschreven. Er is wel iemand die opmerkt dat het om een tekst lijkt te gaan die door GPT-3 is gegenereerd, maar die persoon wordt door anderen tegengesproken.

Porr verduidelijkt tegenover MIT Technology Review dat hij zelf een titel en een introtekst schreef en een foto toevoegde. Hij liet GPT-3 de rest van het werk doen en het verhaal afmaken. Dat taalmodel van OpenAI is overigens niet vrij beschikbaar. De organisatie vreest dat er misbruik van wordt gemaakt. Daarom is de bètaversie alleen toegankelijk voor onderzoekers en wordt er gekeken naar het gebruik. Porr kon er gebruik van maken via een student die bezig is met promotieonderzoek en via die weg toegang heeft.

Hoewel Porr de kunstmatige intelligentie grotendeels het werk liet doen, maakte hij wel kleine aanpassingen aan de teksten. Zo schreef de ai een quote van Bob Dylan toe aan iemand anders en zaten er een aantal spelfouten in de teksten.

OpenAI presenteerde GPT-2 begin vorig jaar. Dat taalmodel had 1,5 miljard parameters en was getraind op acht miljoen webpagina's. De kunstmatige intelligentie kan coherente teksten schrijven door telkens het volgende woord te voorspellen. GPT-3 is in juli dit jaar uitgebracht in bèta; deze opvolger werkt met 175 miljard parameters en is daarmee het meest geavanceerde taalmodel.