Kunstmatige intelligentie GPT-3 schrijft aflevering Nederlandstalige podcast

Vaste luisteraars van de populaire Podcast Over Media waren dit weekend in de war toen ze de meest recente aflevering luisterden. Kunstmatige intelligentie GPT-3 schreef de tekst van de aflevering. Die moest wel in het Nederlands worden vertaald.

Presentatoren Ernst-Jan Pfauth en Alexander Klöpping behandelden in hun Podcast Over Media dit weekend zoals vaker onderwerpen zoals technologische ontwikkelingen, media en zelfontwikkeling. De podcast begon over smarthome-beveiliging, ging door over de toekomst van kranten en online media zoals Facebook, maar oplettende luisteraars merkten rare dingen op aan de dialoog tussen de presentatoren. Een daarvan had het bijvoorbeeld over zijn betovergrootvader die astronaut was en het veiligheidsharnas uitvond, en sommige passages bevatten wartaal over het verschil tussen het heden en toekomst. Dat kwam door de AI die de podcast schreef. Het transcript staat hier.

Pfauth en Klöpping lieten met hulp van een luisteraar een deel van de podcast opstellen door GPT-3, een kunstmatige intelligentie-api van de OpenAI Foundation die zelf teksten kan genereren op basis van oudere teksten. De luisteraar laadde verschillende secties van eerdere podcast-edities in en liet de AI daar een nieuw script van maken. Dat werd later handmatig door Klöpping wat bijgewerkt, al ging het volgens hem om minimale wijzigingen.

Het script moest ook eerst vertaald worden naar het Engels en de uitkomst weer terug naar het Nederlands, omdat GPT-3 zelf nog niet goed is met Nederlands. Het tweetal las het script zelf voor. Pfauth zegt in de aflevering dat hij onder de indruk is van hoe realistisch het algoritme niet alleen de onderwerpen, maar ook de stijl van praten tussen het tweetal wist te vangen.

GPT-3 is een taalmodel dat ontwikkeld is door wetenschappers van OpenAI. Dat bedrijf werd opgericht door enkele prominente figuren uit de techindustrie die er fundamenteel onderzoek mee wilden doen naar kunstmatige intelligentie. Inmiddels heeft Microsoft een licentie om GPT-3 te gebruiken in zijn producten.