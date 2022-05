Tweakers Podcast #135 - Remasters, retro-pc's en reparaties met theezakjes

Stel je voor: je zit in de gemeentepolitiek en je hebt een vergadering. Vol goede moed zet je je microfoon aan en dan... klink je als een monster uit World of Warcraft. Het gebeurde afgelopen week in Rotterdam.

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Paul Hulsebosch en Jeroen Horling over onder meer die anekdote uit Pauls politieke carrière en uiteraard laat hij horen hoe hij klonk. Maar er is veel meer te bespreken: Jeroen heeft het over het ISS, waar een lek is gevonden met behulp van een theezakje. Arnoud vraagt zich vervolgens af of je een theezakje kan gebruiken als je een fietsband plakt, maar dat lijkt op basis van de reacties geen gat in de markt.

Ook hebben we het over Mario Kart Live: Home Circuit dat Jurian in zijn woonkamer heeft opgezet en gespeeld, tot grote vreugde van zijn puppy in huis. Arnoud heeft het over telefoondesign naar aanleiding van het Samsung Galaxy S21-lek - en die telefoon lijkt meer dan ooit een polariserend ontwerp te hebben.

Maar op het hoofdmenu staan deze keer oude games. Er verschenen in de afgelopen jaren veel remakes en remasters - Jurian legt het verschil haarfijn uit - en daarnaast zijn er veel mensen die zelf remakes maken van oude spelletjes. Waarom bestaan de heruitgaves en welke games zouden we zelf geremasterd willen zien?

Jeroen heeft daarnaast een Windows 98-pc gebouwd om oude games te herbeleven, maar waar loop je dan tegenaan? En krijg je met de oude games uit de driverproblemen en BSOD's uit die tijd terug?

0:20 Opening

1:11 Lek in het ISS

5:57 Microfoon met extra functies

10:17 Karten in je woonkamer

19:57 Het belang van smartphonedesign

28:17 Remakes en remasters

45:45 Retro-pc bouwen

57:57 Sneakpeek