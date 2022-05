Tweakers Podcast #132 - Chromecast-indrukken, appstore-coalities en binnendrones

Is het een vogel? Nee. Is het een vliegtuig? Nee. Is het een coalitie om te lobbyen tegen downloadwinkel-monopolies? Jazeker. Want Spotify, Deezer, Tile, Basecamp en meer makers van apps hebben zich verenigd om te zorgen dat overheden regels opleggen aan Google en Apple.

Wout Funnekotter, Arnoud Wokke en Eric van Ballegooie bespreken de coalitie en hoe Google volgend jaar mogelijk het makkelijker maakt om downloadwinkels van derden te installeren en te gebruiken op Android. Want hoewel Epic het duidelijk heeft gemunt op Apple met zijn rechtszaak - waarvan deze week de eerste zitting was - verliest het zeker Google niet uit het oog.

Maar geen Tweakers Podcast zonder hardware natuurlijk. Eric praat ons bij over de nieuwe Chromecast die Google woensdagavond presenteerde. Die heeft een afstandsbediening en dat kun je symbolisch zien, want de zoekgigant wil met de nieuwe Chromecast de afstandsbediening zijn voor je digitale mediaconsumptie.

Ook gaat het over wat Google nou wil met zijn Pixel-telefoons. De experimentele Pixel 4 met zijn Soli-radar en 3d-gezichtsherkenning is het virtuele raam uit ten gunste van een goedkopere, traditionelere smartphone met 'gewone' accucapaciteit, 'gewoon' een gat in het scherm voor de frontcamera en 'gewone' camera met ultragroothoeklens. Deze nieuwe Pixel-telefoons vormen een nieuwe koers voor Google, betoogt Arnoud.

Wout stipt nog aan dat hij de nieuwe beveiligingsgadget van Amazons dochterbedrijf Ring niet ziet zitten. Dat is een drone voor gebruik binnen om inbrekers af te schrikken of om even te kijken of het gasfornuis nog aanstaat als je op vakantie gaat. Eric tenslotte komt nog met positief nieuws dat hij zag op Instagram.

0:20 Opening

1:37 Coalitie tegen downloadwinkels

14:46 Positief nieuws op Instagram

21:37 Rings beveiligingsdrone

30:10 Wat Google wil met Pixels

42:31 Een Chromecast maar dan anders

58:50 Sneak peek