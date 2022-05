Handleiding van oudste intact bewaarde computer is teruggevonden

Een Zwitserse gepensioneerde technicus blijkt de handleiding van de Zuse Z4 in zijn archief bewaard te hebben. Lang was gedacht dat er geen handleiding van de oudste nog in originele staat verkerende computer meer was, maar deze is nu dus toch hervonden.

De handleiding van de Zuse Z4 was bewaard door René Boesch, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw onderzoeker was aan het Institute for Aircraft Statics and Aircraft Construction bij de ETH Zürich. De Z4 voerde daar tussen 1950 en 1955 zo'n honderd rekenprojecten uit, voor onder andere de koers van raketten, vliegtuigvleugels, vibraties en duikvluchten.

De ETH, oftewel de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, had de Z4 te leen en stuurde deze in 1945 gebouwde computer uiteindelijk weer terug naar Zuse KG. Inmiddels staat het omvangrijke systeem in het Deutsches Museum in München.

De handleiding is door Boesch verstrekt aan Herbert Bruderer, die eveneens bij ETH Zürich werkte en voor de Association of Computing Machinery over de vondst schrijft. De documenten zijn gedigitaliseerd en online gepubliceerd.

De Z4 was de opvolger van de Z1, Z2 en Z3 en was de eerste computer die commercieel beschikbaar kwam. De systemen zijn ontworpen door de Duitse computerwetenschapper Konrad Zuse. Het werk aan de Z4 begon in 1942 en de computer was enkele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gereed. Het systeem is opgebouwd uit 2500 relais en mechanisch geheugen. De Z4 werkte met 32bit-floatingpoint-'woorden' en functioneerde op een frequentie van 40Hz. Programmeren gebeurde met een zogenoemd Planfertigungsteil voor ponskaarten. Het systeem deed zo'n 400ms over een optelling en 3 seconden over een vermenigvuldiging.