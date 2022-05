Apple heeft algemene voorwaarden iTunes vertaald met gratis versie DeepL

Apple heeft voor de Nederlandse vertaling van de algemene voorwaarden van iTunes de gratis versie van DeepL gebruikt. Dat is te zien aan de betreffende tekst, waar nog een verwijzing naar de vertaaldienst in staat.

Een gebruiker van The Register was de iTunes-voorwaarden aan het doornemen en stuitte zo op de zin: "Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)". Op het moment van schrijven staat die zin nog altijd in de tekst op de Apple-website.

Het lijkt erop dat de dienst is gebruikt als basis voor sommige vertalingen, want er zijn vervolgens wel wijzigingen aangebracht. Dat blijkt uit het vertalen van de Engelse voorwaarden met DeepL en die vervolgens te vergelijken met de Nederlandse tekst.

De voorwaarden van de gratis versie van DeepL melden niets over commercieel gebruik en de toepassing door Apple lijkt daar in ieder geval niet mee in strijd te zijn. Apple had het werk wel sneller kunnen maken door een paar tientjes uit te geven voor de Pro-versie, want bij de gratis versie kan per keer slechts een beperkt aantal tekens worden vertaald. Met documenten is het wel mogelijk om de hele voorwaarden in een keer te vertalen.

DeepL is een Duitse vertaaldienst die sinds 2017 actief is. Het bedrijf biedt ook een betaalde Pro-versie met een api en er zijn clients voor Windows en macOS. De dienst werkt met deeplearningalgoritmes die geloofwaardige vertalingen mogelijk moeten maken.