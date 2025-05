DeepL brengt gratis AI-schrijfhulpmiddel Write uit in bèta

Vertaaldienst DeepL introduceert een schrijfhulpmiddel op basis van AI. DeepL Write laat gebruikers een tekst schrijven en doet vervolgens taalsuggesties, onder meer op het gebied van grammatica, woordkeuze en schrijfstijl. De dienst werkt momenteel in het Engels en Duits.

De DeepL Write-dienst is volgens de maker bedoeld om geschreven communicatie te verbeteren in het Engels en Duits. Naast grammatica- en spellingscorrecties, doet de tool ook suggesties voor het verbeteren van zinsopbouw, toon, schrijfstijl en woordkeuze. Daarmee doet de dienst denken aan apps als Grammarly, die soortgelijke schrijfhulp bieden aan gebruikers.

DeepL gebruikt voor zijn Write-dienst een neuraal netwerk dat context en nuances van tekst herkent en op basis daarvan suggesties doet. Het bedrijf geeft echter geen details over het gebruikte AI-model of de trainingsmethode daarvan. Het bedrijf zegt dat de dienst onder meer gebruikt kan worden door journalisten, schrijvers en academici, hoewel Write ook te gebruiken is door particulieren, bijvoorbeeld voor het opstellen van e-mails.

Write is gratis te gebruiken via de website van DeepL. Daarvoor is geen account nodig. De dienst zit momenteel in een bètafase en is daarmee nog onderhevig aan veranderingen op het gebied van nauwkeurigheid. Het is niet bekend wanneer Write officieel beschikbaar komt. Het is ook niet duidelijk of en wanneer andere talen worden toegevoegd aan het schrijfhulpmiddel.