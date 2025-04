DeepL brengt versie vertaalsoftware uit met LLM-integratie

Vertaaldienst DeepL heeft een versie voor zakelijke gebruikers aangekondigd met integratie van een groot taalmodel. Het taalmodel is specifiek getraind op eigen data en moet daardoor betere en menselijkere vertalingen mogelijk maken.

Klanten met een Pro-abonnement kunnen het model uitproberen door in een dropdown 'next-gen model' te kiezen, meldt DeepL. Het aantal ondersteunde talen is beperkt: Engels, Duits, Japans en vereenvoudigd Chinees. Ondersteuning voor andere talen volgt binnenkort, maar het bedrijf geeft daar geen tijdsindicatie voor.

Het taalmodel maakt gebruik van eigen data van de afgelopen zeven jaar. Het is onbekend hoe DeepL aan die data komt en of daar bijvoorbeeld teksten tussen zitten die gebruikers van de gratis dienst hebben ingevoerd. Het taalmodel moet hallucinaties beperken, maar het is onbekend hoe DeepL dat precies voorkomt. DeepL is een Duits bedrijf.