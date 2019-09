Vertaaldienst DeepL brengt apps uit voor Windows en macOS

Het Duitse DeepL komt met een applicatie voor zijn vertaaldienst. Een bèta van het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. De vertaalmachine bestaat sinds 2017 en was tot nu toe alleen via de browser beschikbaar.

De applicatie van DeepL draait in de achtergrond. Als gebruikers tekst selecteren en twee keer op Control + C of ⌘ + C drukken, verschijnt er een venster met de vertaling. Verder biedt de software dezelfde functionaliteit als de webversie.

Vertaaldienst DeepL is sinds 2017 beschikbaar. Het Duitse bedrijf claimde toen een betere vertaaldienst te bieden dan Google en Bing, door verbeterde deeplearningalgoritmes. DeepL ondersteunt minder talen dan concurrerende diensten, maar veel Europese talen worden ondersteund.