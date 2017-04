Door Julian Huijbregts, woensdag 19 april 2017 10:57, 31 reacties • Feedback

Google zegt de vertaling van Nederlands naar Engels en andersom in zijn Translate-dienst sterk te hebben verbeterd. Dat heeft het internetbedrijf gedaan door neural machine translation te activeren. Die techniek werd vorig jaar al geïntroduceerd bij andere talen.

In een blogpost demonstreert Google de nieuwe methode door een nieuwe vertaling met een oude te vergelijken. Volgens Google komt de update in de loop van woensdag voor iedereen beschikbaar in de Translate-apps voor Android en iOS en op de Google Translate-website.

Op een later moment komt de verbeterde vertaling naar de automatische vertaalfunctie van Chrome. De verbeterde vertaling geldt voor het Nederlands, maar ook voor een flink aantal andere Europese talen met Engels als bron- of doeltaal.

In november vorig jaar activeerde Google neural machine translation voor de negen populairste talen. Met de techniek worden hele zinnen vertaald in plaats van stukken van een zin. Dat moet resulteren in vertalingen die meer overeenkomen met de spreektaal. Over de achterliggende techniek publiceerde Google in september 2016 een uitgebreide paper.