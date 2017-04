Door Olaf van Miltenburg, woensdag 19 april 2017 10:51, 34 reacties • Feedback

Xiaomi heeft de Mi 6 aangekondigd. De nieuwe high-end smartphone van de Chinese fabrikant beschikt over een Snapdragon 835 en 6GB ram. Het toestel is spatwaterdicht en heeft twee camera's van 12 megapixel. Er is geen 3,5mm-audioaansluiting.

Volgens Xiaomi markeert de Mi 6 het debuut van de Qualcomm Snapdragon 835 in China. De smartphone beschikt net als voorganger Mi 5 over een 5,15"-scherm met 1080p-resolutie. De maximale helderheid bedraagt 600cd/m². Xiaomi claimt dat de backlight op 4096 niveaus is in te stellen voor soepele overgangen bij aanpassingen van de helderheid. Het toestel heeft verder een blauwlichtfilter.

De behuizing wordt nu echter gekenmerkt door het gebruik van afgerond glas aan alle kanten, gecombineerd met roestvast staal. De twee twaalfmegapixelcamera's zijn zonder uitstulpingen in de behuizing geïntegreerd en bieden 2x optische zoom, terwijl een van de camera's vierassige beeldstabilisatie heeft. De frontcamera is een achtmegapixelvariant. Het is niet de eerste smartphone in de Mi-lijn met een dualcamerasysteem; de grotere Mi 5s Plus had dit ook al. De accucapaciteit is 3350mAh, waarmee de 5,15"-smartphone het gemiddeld zo'n dag volhoudt volgens de fabrikant. Verder zitten er twee luidsprekers in de behuizing en is er een 2x2-netwerkkaart voor wifi aanwezig.

De vingerafdruklezer is onder het glas verwerkt en de smartphone is spatwaterdicht. De Mi 6 bevat geen mini-jackaansluiting voor koptelefoons De Mi 6 komt in het blauw en zilver beschikbaar voor 2499 yuan, omgerekend en met btw is dat 407 euro. Daarbij gaat het om de versie met 64GB opslag. De 128GB-modellen krijgen een prijs van 2899 yuan, omgerekend en met btw 475 euro. Daarnaast komt er een luxe Ceramic-editie, met onder andere een behuizing van keramiek en achttienkaraats gouden ringen om de camera's. De prijs van dit model is 2999 yuan, oftewel 491 euro met btw.