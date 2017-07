Afbeelding toont onaangekondigde Xiaomi 5X-smartphone

Een Chinese website heeft een afbeelding voor een nog onaangekondigde Xiaomi-smartphone online geplaatst. Het zou gaan om de Xiaomi 5X die in twee configuraties zal verschijnen. Xiaomi zou de telefoon op 26 juli willen aankondigen.

Op de afbeelding van een affiche, online geplaatst door MyDrivers, is de achterkant van de Xiaomi 5X in een goudkleurige uitvoering te zien. De affiche vermeldt dat de smartphone een 5,5"-scherm en 4GB geheugen heeft. Het toestel draait Android 7.1.1 op een Qualcomm Snapdragon 625-soc. Xiaomi gaat daarnaast een nieuwe versie van zijn Android-skin, Miui, op de smartphone meeleveren. Volgens uitgelekte screenshots zal Miui 9 onder meer een splitscreenmodus toevoegen.

De website heeft in het artikel ook een render van de Xiaomi 5X geplaatst, waarop de achterkant van de smartphone, hier in een zwarte uitvoering, in meer detail te zien is. De telefoon krijgt een dubbele camera en een dubbele flitser. Het toestel komt op de markt met een startprijs van 1999 yuan, wat omgerekend momenteel ongeveer 258 euro is.

Volgens MyDrivers zal er ook een duurder model te koop zijn. Dit model draait op een snellere Qualcomm Snapdragon 660-soc, bevat 6GB geheugen en heeft een opslagcapaciteit van 64GB. In dit model zijn ook de Sony IMX386- en Samsung S5K3M3-cameramodules aanwezig, dezelfde als die Xiaomi gebruikte in zijn Mi 6-smartphone. Het is niet duidelijk of het goedkopere model ook dezelfde cameramodules krijgt. MyDrivers meldt dat Xiaomi de 5X op 26 juli wil aankondigen.

Eerder werd gespeculeerd dat Xiaomi een nieuw submerk met de naam Lanmi wilde uitbrengen. In deze reeks zou de Xiaomi X1 de eerste zijn, meldde Gizmochina. MyDrivers meldt echter dat de Xiaomi 5X de eerste smartphone van het submerk is. Lanmi zou een middenweg tussen het duurdere Mi-submerk en het goedkopere Redmi-submerk zijn.