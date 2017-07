Android-skin Miui 9 van Xiaomi krijgt 'smart app launcher' en afbeeldingenzoeker

De Chinese fabrikant Xiaomi zet een 'smart app launcher' in zijn Android-uitgave Miui 9. Daarmee kan de software de inhoud van het scherm aflezen en op basis daarvan een nieuwe app starten. De functie doet denken aan Now on Tap van Google.

De functie kijkt op basis van keywords op het scherm welke app de gebruiker mogelijk zou willen openen en toont vervolgens een snelkoppeling naar die app, schrijft Miui.com op basis van de presentatie van Xiaomi in de Chinese hoofdstad Beijing.

Daarnaast krijgt de Chinese versie van Miui een 'smart assistant', die het meest lijkt op een zoekmachine voor inhoud op de opslag van het toestel, zoals foto's, sms'jes en andere bestanden. Bovendien kunnen gebruikers op basis van tags foto's doorzoeken met de software.

Xiaomi belooft daarnaast dat Miui 9 toestellen sneller maakt vanwege allerlei optimalisaties, zoals een nieuw bestandssysteem en een ander geheugenbeheer. Bovendien heeft het de trillingen in de software aangepast.

Het gaat om de Chineestalige versie van Miui 9. Het is mogelijk dat niet alle functies terechtkomen in de internationale versie van de software, die Xiaomi later laat zien. De update komt als eerste uit voor de Redmi Note 4 en Mi 6 en komt later naar oudere toestellen. Het oudste ondersteunde toestel is de Mi 2 uit 2012.

Daarnaast presenteerde Xiaomi zijn nieuwste smartphone, de Mi 5X. Deze heeft een 5,5"-lcd met 1920x1080 pixels en draait op een Qualcomm Snapdragon 625-soc. Het toestel heeft een metalen behuizing met dezelfde setup voor de dubbele camera aan de achterkant als de Mi 6. De Android-smartphone kost 1499 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 190 euro. Op het evenement presenteerde Xiaomi ook een smarthomespeaker voor omgerekend 38 euro.