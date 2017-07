Gerucht: Facebook begint over paar weken met online zetten eigen video's

Facebook begint volgens een nieuw gerucht binnen enkele weken met het online zetten van eigen video's. Daarbij gaat het naar verluidt in eerste instantie om korte fragmenten, later wil Facebook ook langere video's van eigen makelij online zetten.

Het is onbekend wat voor video's Facebook precies aan het maken is, meldt persbureau Bloomberg. De video's zijn bedoeld voor een nieuwe video-tab in Facebook, waarin gebruikers naast de eigen video's van het sociale netwerk ook door gebruikers geposte video's kunnen terugvinden. Het is niet de bedoeling om te concurreren met HBO of Netflix.

Het gaat in eerste instantie om kortere en goedkopere video's, maar later komen er ook duurdere series aan die drie kwartier duren. Het sociale netwerk wil met de financiering van diverse series laten zien aan makers van videocontent dat ze hun afleveringen op Facebook kunnen zetten. Na enige tijd wil het bedrijf geen videobedrijven meer financieren.

Facebook heeft de stap nog niet bevestigd. Veel techbedrijven zijn bezig met eigen videomateriaal. Zo begon Apple in juni met een eerste eigen serie, terwijl in Nederland bijvoorbeeld KPN daarmee is begonnen.