Facebook introduceert eigen marktplaats voor verhandelen spullen in Benelux

Facebook heeft bekendgemaakt Marketplace, een dienst voor het kopen en verkopen van tweedehands spullen, te gaan introduceren in onder meer Nederland en BelgiŽ. De dienst was sinds oktober 2016 al beschikbaar in de VS, maar komt nu ook uit in 17 Europese landen.

Het nieuwe verkoopplatform is toegankelijk via een nieuw icoon aan de onderkant van het scherm in de Facebook-app. Marketplace toont dan foto's van mensen bij de gebruiker in de buurt die spullen te koop hebben aangeboden. Daarnaast kan er gezocht worden op specifieke producten, waarbij filters kunnen worden ingesteld voor de locatie, categorie en prijs. Ook kan er gebladerd worden binnen bepaalde categorieën van producten.

Zodra een Facebook-gebruiker een interessant product heeft gevonden, kan op de foto van het product worden gedrukt om meer details in te zien zoals de gegevens van de verkoper, de locatie en een productbeschrijving. Contact opnemen gaat door het sturen van een direct bericht via Facebook Messenger.

Marketplace komt geleidelijk aan beschikbaar op de Facebook-app voor Android en iPhone. Een aantal maanden na de introductie van Marketplace op de mobiele Facebook-app in de VS, kwam het verkoopplatform daar ook beschikbaar op de desktop; wanneer dat het geval is in de Benelux, is niet duidelijk. De dienst is gratis te gebruiken.