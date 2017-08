Facebook neemt start-up over voor video-editingsoftware

Facebook heeft te kennen gegeven dat het Fayteq overneemt, een Duitse start-up die zich richt op het maken van software voor het modificeren van video's. Het gaat dan vooral om het verwijderen of juist toevoegen van objecten in video's.

Deutsche Startups was de eerste die melding maakte van de overname van Fayteq door Facebook. Een woordvoerder van de socialenetwerksite bevestigde vervolgens het nieuws tegenover Variety. Verder wilde het bedrijf echter niets loslaten, waardoor er dus niet duidelijk is hoeveel er voor de overname van de Duitse start-up wordt betaald.

Fayteq begon in 2011 als afsplitsing van de Technischen Universität Ilmenau, en heeft zich sindsdien beziggehouden met het maken van plug-ins voor videobewerkingstools. Het belangrijkste product is een plug-in die bepaalde objecten in video's kan verwijderen, of deze juist kan toevoegen. Dat laatste zou gebruikt kunnen worden bij augmented reality-toepassingen.