Gerucht: Android O komt op 21 augustus uit

De nieuwe versie van het Android-besturingssysteem komt naar verluidt op 21 augustus uit, zo stelt telecominsider Evan Blass. Google zelf heeft officieel nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar bracht vorige maand al zijn laatste release candidate uit.

Blass deed zijn uitspraak via een Twitter-bericht, waarbij hij meldt dat Android O in de week van 21 augustus uitkomt, en meest waarschijnlijk op 21 augustus zelf. Google zelf heeft niet op de geruchten gereageerd.

Wel heeft Google vorige maand al zijn laatste testversie van het nieuwe mobiele besturingssysteem uitgebracht. Volgens de internetgigant is de volgende versie dan ook de definitieve versie, waardoor een release op korte termijn al in de verwachting ligt; des te meer omdat vorig jaar ook in augustus een nieuwe Android-versie werd uitgebracht.

In Android O ligt de nadruk op het verbeteren van accubeheer en het weergeven van notificaties. Het is overigens nog steeds niet bekend hoe de nieuwe versie van het OS gaat heten. Doorgaans verzint Google namen die iets te maken hebben met zoetigheid.