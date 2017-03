Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 maart 2017 19:00, 19 reacties • Feedback

Google heeft de Developer Preview van Android O vrijgegeven, de opvolger van Android 7 Nougat. De ontwikkelaar richt zich met het besturingssysteem met name op het verbeteren van de accuduur en de prestaties. Daarnaast komen er onder andere 'notificatiekanalen'.

Google wil het verbruik van smartphones met Android O terugdringen door automatische limieten op te leggen op wat apps op de achtergrond kunnen doen. De software gaat daarbij apps beperken op het gebied van 'implicite broadcasts', 'achtergrondservices' en 'locatie-updates'. Omdat dit de nodige impact kan hebben op bestaande apps, adviseert Google ontwikkelaars achtergrondinformatie hierover door te nemen.

Nieuw in Android O zijn 'notificatiekanalen'. Dit zijn categorieën die aan apps gekoppeld zijn en die gebruikers meer beheermogelijkheden voor notificaties moeten geven. Ontwikkelaars moeten een kanaal kiezen voor elke notificatie die hun app verstuurd en gebruikers kunnen onder andere instellen of een categorie geluid moet maken, op het lockscherm getoond moet worden, tijdelijk moeten snoozen, enzovoorts.

Zoals eerder bericht, krijgt de volgende Android-versie picture-in-picture-mogelijkheden. Gebruikers van smartphones of tablets kunnen daarmee bijvoorbeeld video blijven kijken op een openstaand venster terwijl ze aan het chatten zijn in een messaging-app.

Visueel zijn er ook de nodige veranderingen. Zo kunnen ontwikkelaars door gebruik te maken van masks verschillende versies van icoontjes toevoegen en verschilt de weergave vervolgens, afhankelijk van bijvoorbeeld het apparaat of het thema. Ook zijn animaties van icoontjes op basis van interactie mogelijk.

Google voorziet de Android-versie van ondersteuning voor de audiocodec LDAC, die door Sony is ontwikkeld en die voor betere audiokwaliteit bij het luisteren via bluetooth moet zorgen. Daarnaast is er ondersteuning voor Wi-Fi Aware, waarmee apps verbinding kunnen maken met apparaten in de buurt, ook als er geen wifi-verbinding of mobiel internet is. Tenslotte heeft Google wat verbeteringen bij toetsenbordnavigatie toegevoegd. Dit moet gebruikers van Android-apps op Chrome OS helpen bij het navigeren.

De Developer Preview van Android O is per direct beschikbaar maar Google benadrukt dat de software niet voor consumenten bedoeld is. Halverwege mei moet er een tweede developer preview met kleiner aanpassingen verschijnen, gevolgd door een derde versie in juni met de uiteindelijke api's en de officiële sdk. Na een vierde testversie in juli, moet Android O in het derde kwartaal breed beschikbaar komen.